الميثاق الوطني يفتتح فرعه في الكرك ويشيد بالموقف الرسمي والشعبي لنصرة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك الأول من كانون الأول (بترا)- افتتح حزب الميثاق الوطني فرعه، في محافظة الكرك، مساء أمس الخميس، في منطقة الصبيحات، بحضور أمين عام الحزب الدكتور محمد المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي وأعضاء الحزب والمؤازرين له في المحافظة.

ويأتي افتتاح الفرع ضمن نهج الحزب لنشر الفروع وتشكيل الهيئات الإدارية المحلية ليكون عمل الحزب في الميدان ومع المجتمعات المحلية.

وأشاد حزب الميثاق الوطني عقب اجتماع المكتب السياسي الذي عقده في الكرك، بالموقف الأردني الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة العدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي تسبب بارتقاء الآف الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الحزب، في بيان، أن جلالة الملك يشكل صوت الحكمة والعقلانية في التعاطي مع القضية الفلسطينية عبر إدانته ورفضه لكل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال، قبل وبعد السابع من تشرين أول الماضي، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف.

وقال الحزب إن جلالته سبق أن حذر العالم من تفاقم الأزمة في المنطقة وغياب الأمن والاستقرار إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة، وذلك من خلال خطابه التاريخي الذي ألقاه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول الماضي أي قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب على غزة.

كما جدد الحزب فخره واعتزازه بالجهود التي تبذلها الكوادر الأردنية في المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في غزة والضفة الغربية، والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز المنظومة الصحية، ومتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الذي تابع وأشرف على تجهيزات المستشفى الميداني الأردني غزة 2، ورافق الكوادر الطبية لمطار العريش الدولي.

كما بعث الحزب بالتحية والاحترام والاعتزاز لنشامى قواتنا المسلحة الأردنية في المستشفيات الميدانية في فلسطين الشقيقة الذين يبذلون كل جهودهم في تقديم الخدمات العلاجية والطبية بمختلف الاختصاصات لأهلنا في غزة والضفة الغربية في هذه الظروف العصيبة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين من كوادر المستشفى الميداني (غزة 1) الذين تم نقلهم للمدينة الطبيبة لاستكمال مرحل علاجهم، كذلك لمرضى السرطان الذين تم نقلهم ليتم علاجهم في مركز الحسين للسرطان.

من جهة أخرى، حمل حزب الميثاق الوطني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العدوان الغاشم على أهلنا في القطاع اليوم الجمعة، مما أدى الى ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية وإيقاف العدو عن ممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.

--(بترا)

ع ج/م د/أس

01/12/2023 16:39:47