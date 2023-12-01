الميثاق الوطني يفتتح فرعه في الكرك ويشيد بالموقف الرسمي والشعبي لنصرة غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك الأول من كانون الأول (بترا)- افتتح حزب الميثاق الوطني فرعه، في محافظة الكرك، مساء أمس الخميس، في منطقة الصبيحات، بحضور أمين عام الحزب الدكتور محمد المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي وأعضاء الحزب والمؤازرين له في المحافظة.
ويأتي افتتاح الفرع ضمن نهج الحزب لنشر الفروع وتشكيل الهيئات الإدارية المحلية ليكون عمل الحزب في الميدان ومع المجتمعات المحلية.
وأشاد حزب الميثاق الوطني عقب اجتماع المكتب السياسي الذي عقده في الكرك، بالموقف الأردني الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مواجهة العدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي تسبب بارتقاء الآف الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد الحزب، في بيان، أن جلالة الملك يشكل صوت الحكمة والعقلانية في التعاطي مع القضية الفلسطينية عبر إدانته ورفضه لكل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال، قبل وبعد السابع من تشرين أول الماضي، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف.
وقال الحزب إن جلالته سبق أن حذر العالم من تفاقم الأزمة في المنطقة وغياب الأمن والاستقرار إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة، وذلك من خلال خطابه التاريخي الذي ألقاه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية أيلول الماضي أي قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب على غزة.
كما جدد الحزب فخره واعتزازه بالجهود التي تبذلها الكوادر الأردنية في المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في غزة والضفة الغربية، والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز المنظومة الصحية، ومتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الذي تابع وأشرف على تجهيزات المستشفى الميداني الأردني غزة 2، ورافق الكوادر الطبية لمطار العريش الدولي.
كما بعث الحزب بالتحية والاحترام والاعتزاز لنشامى قواتنا المسلحة الأردنية في المستشفيات الميدانية في فلسطين الشقيقة الذين يبذلون كل جهودهم في تقديم الخدمات العلاجية والطبية بمختلف الاختصاصات لأهلنا في غزة والضفة الغربية في هذه الظروف العصيبة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين من كوادر المستشفى الميداني (غزة 1) الذين تم نقلهم للمدينة الطبيبة لاستكمال مرحل علاجهم، كذلك لمرضى السرطان الذين تم نقلهم ليتم علاجهم في مركز الحسين للسرطان.
من جهة أخرى، حمل حزب الميثاق الوطني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العدوان الغاشم على أهلنا في القطاع اليوم الجمعة، مما أدى الى ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية وإيقاف العدو عن ممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.
--(بترا)
ع ج/م د/أس
01/12/2023 16:39:47
MENAFN01122023000117011021ID1107523415
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