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مفوض حقوق الإنسان: استئناف العمليات العسكرية في غزة كارثة مروعة

12/1/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك في بيان اليوم الجمعة، استئناف "الأعمال العدائية" في غزة، بأنه بمثابة "كارثة مروعة".
وقال فولكر في بيان نقلته شبكة (سي إن إن)، إن "استئناف الأعمال العدائية في غزة بمثابة كارثة مروّعة، وأحث جميع الأطراف والدول ذات التأثير عليها على مضاعفة الجهود فوراً، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وبما يتماشى مع حقوق الإنسان".
وأضاف فولكر، أن "التعليقات الأخيرة التي أدلى بها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، والتي تشير إلى أنهم يخططون لتوسيع الهجوم العسكري وتكثيفه، مثيرة للقلق البالغ".
وأردف فولكر تورك في بيانه قائلا، إنه "منذ 7 تشرين الأول الماضي، قُتل آلاف الفلسطينيين في غزة، بحسب ما أكّدته وزارة الصحة، ويواجه اليوم المزيد من الأشخاص المصير نفسه، كما يواجه آخرون خطر النزوح القسري إلى مناطق مختلفة من غزّة، مكتظّة أصلاً بالسكان وتسيطر عليها ظروف غير صحية بتاتاً".
وأوضح فولكر: "لقد تجاوزت الأوضاع حدّ الأزمة، وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية، وأذكّر جميع الأطراف بواجبها المتمثّل بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء غزّة، الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، على وجه السرعة، ومن دون أي عوائق".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
01/12/2023 16:24:34

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