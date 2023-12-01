الملك يبحث مع الرئيس البلغاري الأوضاع المتدهورة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

دبي الأول من كانون الأول (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس البلغاري رومن راديف، اليوم الجمعة، الأوضاع المتدهورة في غزة، وسبل وقف الحرب الدائرة هناك.

وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، ضرورة الضغط باتجاه وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين العزل، والمستشفيات، ووقف التهجير القسري لسكان القطاع.

ولفت جلالة الملك إلى أن الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة يتطلب من العالم أجمع التحرك لمضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى القطاع وبشكل مستدام.

وثمن الرئيس البلغاري الدور المحوري للأردن، بقيادة جلالة الملك، في السعي نحو تحقيق السلام بالمنطقة.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

--(بترا)

أس

01/12/2023 16:27:21