مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الثلاث: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، استئناف الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، اليوم الجمعة، بعد شن عشرات الغارات على القطاع، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، وإلقاء منشورات تطالب بتهجير قسري للمزيد من السكان، في تكريس لمخططها المعلن منذ اليوم الأول للعدوان بإحداث نكبة ثانية للفلسطينيين.

وأشارت المؤسسات الثلاث، في بيان صحفي مشترك، إلى أنه بالرغم من أن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، تأمر سكان شرق خانيونس بالتوجه إلى رفح، قامت طائرات الاحتلال بشن العديد من الغارات عليها إلى جانب القصف المدفعي الذي طالها كما طال مختلف الأطراف الشرقية لقطاع غزة، وتسبب بوقوع العديد من الشهداء والجرحى.

وحذرت المؤسسات من أن هذا التطور الخطير، يدلل على أن إسرائيل ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة، وهو أمر أعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في اليوم الأول للعدوان، فقد طلبت قوات الاحتلال في البداية أن يرحل المدنيون إلى جنوب غزه بادعاء أنه المكان الآمن لهم، وأن شمال غزة منطقة عمليات عسكرية، وبعد وجود حوالي مليون فلسطيني من الشمال في الجنوب، بالإضافة إلى سكان الجنوب بدأت الآن تطلب من السكان في خانيونس التوجه إلى رفح التي تخضع إلى قصف مكثف منذ اللحظة الأولى لتجدد العدوان اليوم.

وأكدت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أنه لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية والداعية إلى دفع مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني قسراً إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين بدأت ملامحها تظهر مع نزوح 80% من السكان من منازلهم بواقع 1.8 مليون من أصل 2.3 مليون نسمة، في أكبر عملية تهجير قسري جماعية في وقت زمني محدود.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع الخطط والترتيبات الإسرائيلية لتنفيذ النكبة الثانية للفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

01/12/2023 15:09:06