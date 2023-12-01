يونيسف تشدد على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، محذرةً من أن مزيدا من القصف لن يتسبب إلا بـ"إبادة جماعية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها متحدث المنظمة جيمس إلدر، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، بعد فترة قضاها في قطاع غزة، وفق وكالات أنباء .

ووصل إلدر قطاع غزة قبيل سريان الهدنة المؤقتة، وأكد في تصريحات حينها، أنه وجد الوضع هناك أسوأ مما كان يتخيله.

وقال بهذا الخصوص: "الدمار والصدمة والضغط على وجوه الناس" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب فتاكة قطعت خلالها إسرائيل كافة إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود عن القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

01/12/2023 14:42:03