يونيسف تشدد على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، محذرةً من أن مزيدا من القصف لن يتسبب إلا بـ"إبادة جماعية".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها متحدث المنظمة جيمس إلدر، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، بعد فترة قضاها في قطاع غزة، وفق وكالات أنباء .
ووصل إلدر قطاع غزة قبيل سريان الهدنة المؤقتة، وأكد في تصريحات حينها، أنه وجد الوضع هناك أسوأ مما كان يتخيله.
وقال بهذا الخصوص: "الدمار والصدمة والضغط على وجوه الناس" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب فتاكة قطعت خلالها إسرائيل كافة إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود عن القطاع.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/12/2023 14:42:03
MENAFN01122023000117011021ID1107523399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.