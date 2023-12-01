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غوتيريش يأسف بشدة لاستئناف العمليات العسكرية في غزة

12/1/2023 2:32:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معربا عن أمله في تجديد الهدنة الإنسانية التي انتهت صباحًا بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال غوتيريش في منشور على منصة "إكس": "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد بدأت مرة أخرى في غزة".
وأضاف: "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها" في 24 تشرين ثاني المنصرم بوساطة قطرية مصرية.
وشدد غوتيريش على أن "العودة إلى الأعمال العدائية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/12/2023 14:39:30

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