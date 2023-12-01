غوتيريش يأسف بشدة لاستئناف العمليات العسكرية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معربا عن أمله في تجديد الهدنة الإنسانية التي انتهت صباحًا بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال غوتيريش في منشور على منصة "إكس": "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد بدأت مرة أخرى في غزة".
وأضاف: "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها" في 24 تشرين ثاني المنصرم بوساطة قطرية مصرية.
وشدد غوتيريش على أن "العودة إلى الأعمال العدائية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
01/12/2023 14:39:30
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