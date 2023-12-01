وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدنا محمد بشفا بدران

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الجمعة، مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منطقة الكوم/ شفا بدران.

وأكد وزير الأوقاف خلال إلقاء خطبتي الجمعة أهمية بناء المساجد وإعمارها، حيث يتعلم المسلمون فيها أخلاق الإسلام وتعاليمه، لافتاً الى أن عمارة المساجد تدل على الإيمان وقد مدح الله من يعمرون بيوت الله، وتقوم العمارة بحسب العلماء على أمرين الأول مادي، والآخر معنوي يرتبط بالذكر والعبادة.

وأشار إلى أن أولى خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة، كانت بناء المسجد، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لبناء مجتمع قوي يقف صفاً واحداً أمام أعدائه، داعياً إلى أهمية أن نكون مع الله في جميع الأوقات والأحوال.

وأقيم المسجد الذي جاء بتبرع من المحسن صادق رزق على أرض مساحتها دونمان، وبمساحة بناء تبلغ 575 مترا مربعا موزعة على طابقين.

--(بترا)

وهـ/م ق/أس

01/12/2023 14:36:59