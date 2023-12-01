وزير الأوقاف يفتتح مسجد سيدنا محمد بشفا بدران

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الجمعة، مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منطقة الكوم/ شفا بدران.
وأكد وزير الأوقاف خلال إلقاء خطبتي الجمعة أهمية بناء المساجد وإعمارها، حيث يتعلم المسلمون فيها أخلاق الإسلام وتعاليمه، لافتاً الى أن عمارة المساجد تدل على الإيمان وقد مدح الله من يعمرون بيوت الله، وتقوم العمارة بحسب العلماء على أمرين الأول مادي، والآخر معنوي يرتبط بالذكر والعبادة.
وأشار إلى أن أولى خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة، كانت بناء المسجد، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لبناء مجتمع قوي يقف صفاً واحداً أمام أعدائه، داعياً إلى أهمية أن نكون مع الله في جميع الأوقات والأحوال.
وأقيم المسجد الذي جاء بتبرع من المحسن صادق رزق على أرض مساحتها دونمان، وبمساحة بناء تبلغ 575 مترا مربعا موزعة على طابقين.
--(بترا)
وهـ/م ق/أس
01/12/2023 14:36:59
MENAFN01122023000117011021ID1107523396
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