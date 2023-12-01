صحة غزة: الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم.

وأكد، في تصريح صحفي، إلى أن الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

01/12/2023 14:34:18