صحة غزة: الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ

صحة غزة: الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ
التاريخ
12/1/2023 2:32:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم.
وأكد، في تصريح صحفي، إلى أن الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
01/12/2023 14:34:18
MENAFN01122023000117011021ID1107523395
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