روسيا: تعزيز تخفيض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا

روسيا: تعزيز تخفيض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا
التاريخ
12/1/2023 2:32:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو الأول من كانون الأول (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستعزز خفضها الطوعي لإمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا، وتمدده حتى آذار المقبل.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك في بيان صحفي :"إن روسيا ستخفض إمداداتها من الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا ومنتجاتها النفطية المكررة بمقدار 200 ألف برميل يوميا على أساس المستويات المرجعية".
وتعهدت روسيا في السابق بخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
--(بترا)
س ح/م د/أس
01/12/2023 14:14:34
MENAFN01122023000117011021ID1107523393
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