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روسيا: تعزيز تخفيض إمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا

12/1/2023 2:32:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو الأول من كانون الأول (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستعزز خفضها الطوعي لإمدادات النفط إلى 500 ألف برميل يوميا، وتمدده حتى آذار المقبل.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك في بيان صحفي :"إن روسيا ستخفض إمداداتها من الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا ومنتجاتها النفطية المكررة بمقدار 200 ألف برميل يوميا على أساس المستويات المرجعية".
وتعهدت روسيا في السابق بخفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.
--(بترا)
س ح/م د/أس
01/12/2023 14:14:34

MENAFN01122023000117011021ID1107523393

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