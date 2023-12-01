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13 شهيداً جراء قصف الاحتلال شرق غزة ورفح

12/1/2023 2:32:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخران في استهداف منزل لعائلة البلتاجي شرق الشجاعية شرق غزة.
كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخران في استهداف منزل بالقرب من منطقة العبد جبر في مخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 14:12:56

MENAFN01122023000117011021ID1107523392

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