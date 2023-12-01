13 شهيداً جراء قصف الاحتلال شرق غزة ورفح
التاريخ
12/1/2023 2:32:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخران في استهداف منزل لعائلة البلتاجي شرق الشجاعية شرق غزة.
كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخران في استهداف منزل بالقرب من منطقة العبد جبر في مخيم يبنا في رفح جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 14:12:56
MENAFN01122023000117011021ID1107523392
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