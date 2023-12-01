مؤشر نيكي الياباني يسجل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، مسجلة أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.17 بالمئة إلى 33431 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 0.58 بالمئة، فيما سجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات خلال تشرين الثاني، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.32 بالمئة. لكنه تراجع على مدار الأسبوع بنحو 0.35 بالمئة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

01/12/2023 14:12:12