مؤشر نيكي الياباني يسجل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع

مؤشر نيكي الياباني يسجل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع
التاريخ
12/1/2023 2:32:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، مسجلة أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات.
وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.17 بالمئة إلى 33431 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 0.58 بالمئة، فيما سجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات خلال تشرين الثاني، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.32 بالمئة. لكنه تراجع على مدار الأسبوع بنحو 0.35 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/12/2023 14:12:12
MENAFN01122023000117011021ID1107523391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.