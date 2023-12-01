-->

Saturday, 02 December 2023 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر نيكي الياباني يسجل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع

12/1/2023 2:32:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، مسجلة أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات.
وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.17 بالمئة إلى 33431 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 0.58 بالمئة، فيما سجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات خلال تشرين الثاني، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وارتفع المؤشر توبكس بنسبة 0.32 بالمئة. لكنه تراجع على مدار الأسبوع بنحو 0.35 بالمئة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
01/12/2023 14:12:12

MENAFN01122023000117011021ID1107523391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث