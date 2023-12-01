سبعة شهداء في رفح وجنوب غزة
التاريخ
12/1/2023 2:32:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في شارع جورج شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
من جهة أخرى، استشهد فتى في قصف إسرائيلي على المغراقة جنوب مدينة غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 14:02:20
MENAFN01122023000117011021ID1107523390
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