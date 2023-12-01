بنك تنمية المدن والقرى يشارك في مؤتمر الأطراف Cop28

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- يشارك بنك تنمية المدن والقرى ضمن الوفد الأردني، في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدأ المؤتمر أعماله يوم أول أمس ويستمر حتى 12 كانون الثاني الجاري في إكسبو سيتي بهدف التوصل إلى اتفاق عالمي وإيجاد حلول عملية لتحدي أزمة تغير المناخ.
وقال مدير عام البنك أسامة العزام، إن البنك يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال دعم مشاريع تحسين البنية التحتية وتطوير المجتمعات الريفية والحضرية.
وأضاف، أنه من خلال التزامه بالاعتماد لدى صندوق المناخ الأخضر، يسعى البنك لتمويل مشاريع مستدامة، للإسهام في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وتحدي أزمة تغير المناخ على الصعيدين البيئي والاقتصادي.
ويُعتبر مؤتمر الأطراف "كوب 28" ذات أهمية خاصة لأنه يمثل اختتام أول تقييم عالمي للتقدم المحقق لأهداف "اتفاق باريس للمناخ"، الذي يسعى لوضع استراتيجيات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى ما دون درجة ونصف مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
--(بترا)
ن ع/م ق/أس
01/12/2023 14:00:29
MENAFN01122023000117011021ID1107523389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.