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بنك تنمية المدن والقرى يشارك في مؤتمر الأطراف Cop28

12/1/2023 2:32:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- يشارك بنك تنمية المدن والقرى ضمن الوفد الأردني، في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدأ المؤتمر أعماله يوم أول أمس ويستمر حتى 12 كانون الثاني الجاري في إكسبو سيتي بهدف التوصل إلى اتفاق عالمي وإيجاد حلول عملية لتحدي أزمة تغير المناخ.
وقال مدير عام البنك أسامة العزام، إن البنك يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال دعم مشاريع تحسين البنية التحتية وتطوير المجتمعات الريفية والحضرية.
وأضاف، أنه من خلال التزامه بالاعتماد لدى صندوق المناخ الأخضر، يسعى البنك لتمويل مشاريع مستدامة، للإسهام في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وتحدي أزمة تغير المناخ على الصعيدين البيئي والاقتصادي.
ويُعتبر مؤتمر الأطراف "كوب 28" ذات أهمية خاصة لأنه يمثل اختتام أول تقييم عالمي للتقدم المحقق لأهداف "اتفاق باريس للمناخ"، الذي يسعى لوضع استراتيجيات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى ما دون درجة ونصف مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
--(بترا)
ن ع/م ق/أس
01/12/2023 14:00:29

MENAFN01122023000117011021ID1107523389

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