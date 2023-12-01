مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويحرقون مركبات في جالود
التاريخ
12/1/2023 2:32:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله الأول من كانون الأول (بترا)- هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الجمعة، منازل المواطنين الفلسطينيين وأحرقوا عدداً من المركبات في قرية جالود، جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مجلس قروي جالود في بيان، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجمت قرية جالود ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، وأحرقت مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردونهم من القرية.
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
01/12/2023 13:34:06
MENAFN01122023000117011021ID1107523384
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