مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويحرقون مركبات في جالود

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من كانون الأول (بترا)- هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الجمعة، منازل المواطنين الفلسطينيين وأحرقوا عدداً من المركبات في قرية جالود، جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مجلس قروي جالود في بيان، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجمت قرية جالود ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، وأحرقت مركبات، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويطردونهم من القرية.

--(بترا)

م.ف/م ق/أس

01/12/2023 13:34:06