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الخارجية تدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة

12/1/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة، مؤكداً على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاثف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فوراً لفرض وقفٍ لإطلاق النار .
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
01/12/2023 13:33:08

MENAFN01122023000117011021ID1107523383

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