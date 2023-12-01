الخارجية تدين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة، مؤكداً على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاثف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وعلى ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، ولا سيما النساء والأطفال، وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك فوراً لفرض وقفٍ لإطلاق النار .
--(بترا)
ص خ/م ق/أس
01/12/2023 13:33:08
MENAFN01122023000117011021ID1107523383
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