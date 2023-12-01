القدرة يؤكد أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، أن الواقع الصحي في شمال القطاع مؤلم وكارثي ومستشفيات الجنوب مستنزفة.

وقال القدرة في تصريح صحفي اليوم، إن "الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية ونخشى فقدان العديد من الأرواح"، وطالب المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم بالقطاع.

وأضاف أن أولوياتنا تدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وإخراج الجرحى.

--(بترا)

أش/أس

01/12/2023 13:01:21