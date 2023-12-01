القدرة يؤكد أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي

القدرة يؤكد أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي
التاريخ
12/1/2023 2:32:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، أن الواقع الصحي في شمال القطاع مؤلم وكارثي ومستشفيات الجنوب مستنزفة.
وقال القدرة في تصريح صحفي اليوم، إن "الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية ونخشى فقدان العديد من الأرواح"، وطالب المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي المتأزم بالقطاع.
وأضاف أن أولوياتنا تدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وإخراج الجرحى.
--(بترا)
أش/أس
01/12/2023 13:01:21
MENAFN01122023000117011021ID1107523382
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