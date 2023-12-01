8 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال غزة ورفح
التاريخ
12/1/2023 2:32:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد اليوم الجمعة خمسة فلسطينيين، وأصيب آخران جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة
كما استشهد ثلاثة وأصيب آخران بقصف مدفعي استهدف بوابة مدرسة الدحيان التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في محيط منطقة الدقات في عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
01/12/2023 12:50:21
MENAFN01122023000117011021ID1107523381
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