8 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال غزة ورفح

غزة الأول من كانون الأول (بترا)- استشهد اليوم الجمعة خمسة فلسطينيين، وأصيب آخران جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما استشهد ثلاثة وأصيب آخران بقصف مدفعي استهدف بوابة مدرسة الدحيان التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وأصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في محيط منطقة الدقات في عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. --(بترا) ا ش/م ق/أس 01/12/2023 12:50:21

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.