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ترشيح اللاعبة بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية

12/1/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من كانون الأول (بترا)- اختيرت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، عليا بشناق، ضمن قائمة المترشحين لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام المقبل والتي تتزامن مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على قائمة تضم 32 لاعبا ولاعبة، حيث سيتم انتخاب أربعة مرشحين من أربع رياضات مختلفة في عضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
ويحق لجميع الرياضيين المتنافسين في أولمبياد (باريس 2024) التصويت لاختيار أحد المرشحين وذلك في القرية الأولمبية التابعة لأولمبياد باريس.
يذكر، أن عليا بشناق سبق وأن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020 ) في منافسات ألعاب القوى وضمن تخصص 400 متر، وتعتبر "بشناق" أول لاعبة أردنية تتمكن من التأهل إلى بطولة العالم للناشئين والناشئات عام 2017 إضافة إلى العديد من الإنجازات.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
01/12/2023 12:31:26

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