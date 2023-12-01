ترشيح اللاعبة بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من كانون الأول (بترا)- اختيرت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، عليا بشناق، ضمن قائمة المترشحين لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام المقبل والتي تتزامن مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على قائمة تضم 32 لاعبا ولاعبة، حيث سيتم انتخاب أربعة مرشحين من أربع رياضات مختلفة في عضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية.
ويحق لجميع الرياضيين المتنافسين في أولمبياد (باريس 2024) التصويت لاختيار أحد المرشحين وذلك في القرية الأولمبية التابعة لأولمبياد باريس.
يذكر، أن عليا بشناق سبق وأن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020 ) في منافسات ألعاب القوى وضمن تخصص 400 متر، وتعتبر "بشناق" أول لاعبة أردنية تتمكن من التأهل إلى بطولة العالم للناشئين والناشئات عام 2017 إضافة إلى العديد من الإنجازات.
--(بترا)
خ خ/م ق/أس
01/12/2023 12:31:26
MENAFN01122023000117011021ID1107523380
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