روسيا: انخفاض إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز في البلاد بنحو 41%

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو الأول من كانون الأول (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في روسيا، انخفضت بنحو 41% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بسبب انخفاض الصادرات والأسعار.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "سعر خام الأورال الرائد في روسيا انخفض في الفترة نفسها بنسبة 26% في المتوسط، بينما انخفضت الصادرات عبر شبكة خطوط أنابيب النفط التي تحتكرها شركة ترانسنفت 8%".

--(بترا)

س ح/م ق/أس

01/12/2023 12:18:32