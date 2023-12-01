روسيا: انخفاض إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز في البلاد بنحو 41%

روسيا: انخفاض إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز في البلاد بنحو 41%
التاريخ
12/1/2023 2:32:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو الأول من كانون الأول (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في روسيا، انخفضت بنحو 41% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بسبب انخفاض الصادرات والأسعار.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "سعر خام الأورال الرائد في روسيا انخفض في الفترة نفسها بنسبة 26% في المتوسط، بينما انخفضت الصادرات عبر شبكة خطوط أنابيب النفط التي تحتكرها شركة ترانسنفت 8%".
--(بترا)
س ح/م ق/أس
01/12/2023 12:18:32
MENAFN01122023000117011021ID1107523379
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