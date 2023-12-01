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روسيا: انخفاض إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز في البلاد بنحو 41%

12/1/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو الأول من كانون الأول (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن إيرادات أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في روسيا، انخفضت بنحو 41% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بسبب انخفاض الصادرات والأسعار.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "سعر خام الأورال الرائد في روسيا انخفض في الفترة نفسها بنسبة 26% في المتوسط، بينما انخفضت الصادرات عبر شبكة خطوط أنابيب النفط التي تحتكرها شركة ترانسنفت 8%".
--(بترا)
س ح/م ق/أس
01/12/2023 12:18:32

MENAFN01122023000117011021ID1107523379

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