Furiosa Mad Max.. أنيا تايلور بلوك مختلف ببرومو يحبس الأنفاس لفيلمها الجديد

MENAFN - Youm7) ظهرت أنيا تايلو وكريس هيمسورث كما لم يتخيلهما أحد باللوك الخاص بكلاهما خلال البرومو الرسمي لفيلمهما الجديد Furiosa وهو جزء جديد من Mad Max prequelالذى يسلط الضوء على حكاية شخصية Furiosa التي جسدتها شارليز ثيرون في الجزء الأخير مع العمل.

ويتطرق الفيلم إلى نشأتها وكيف عانت خلال طفولتها بالإضافة للتحديات التي واجهتها خلال صغرها حتى أصبحت كما ظهرت بالأجزاء السابقة.





انيا تايلور





من ناحية أخرى كشفت الممثلة

تشارليز ثيرون

عن رد فعلها تجاه لعب أنيا تايلور دورها في فيلم Mad Max الشهير خلال جزء جديد يتم عرضه قريباً، قائلة خلال تصريحات نشرتها المواقع العالمية أن أنيا لم تتصل بي أو تهاتفنى عندما تم ترشيحها للدور أو قبل الموافقة عليه ولكنها تتفهم ذلك، لأنه أحيانًا لا يرغب أحد في الحديث إلى صاحب الشخصية الأصلية، ويكتفى بالعمل فقط.

وأضافت أن الشخصية صعبة، وهي بحاجة إلى مجهود كبير خاصة مع رغبة صناع العمل في سرد تفاصيل جديدة حول تاريخ الدور التي لعبته تشارليز ويعتبر من أنجح أدوار الممثلة الجميلة.



