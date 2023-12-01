على الحجار يغنى المال والبنون لأول مرة على مسرح معهد الموسيقى العربية

MENAFN - Youm7) قدم النجم علي الحجار في بداية حلقته في برنامج كامل العدد الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد على قناة سى بى سى بأغنية "المال والبنون" لأول مرة على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وكشف النجم الكبير على الحجار خلال لقائه الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد على قناة سى بى سى موقفا جعله يبكى، عندما سمع اثنين من الشباب "يتريقوا" على لبس والده الذى يرتديه، وقال: "أول مرة أدخل فيها مسرح معهد الموسقى كان عمرى حوالى 11 سنة، ودعاني والدي أنا ووالدتي، وكنا جالسين، وكان والدى يرتدي سترة بيضاء، وواسعة عليه لأنه تقريبًا أخذها من أحد أصدقائه، وفجأة تنمر عليه شابان، وضربت على كتف أحدهما وتحدثت معه بصوت عالٍ، وعندما بدأ والدي الغناء بدأ الجمهور متأثرًا، واعتذر لى الشابان عما حدث، ونسيا سترته، وفي تلك اللحظة بكيت كطفل صغير".

وكشف النجم الكبير على الحجار خلال لقائه الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى سى، أن هناك عددا من الأغانى المحببة له، ويعتبرها محطات مهمة في حياته ومشواره الغنائى، منها على قد ماحبينا، ولما الشتا يدق البيبان، واعذرينى، ورباعيات صلاح جاهين.

وأضاف أنه يحب الاستماع إلى الجيل القديم منهم كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وسيد درويش، وفيما يخص الجيل الحالي الكينج محمد منير ومحمد الحلو وهانى شاكر ومدحت صالح ومحمد ثروت، وأنغام وأصالة وصابر الرباعى وعبد الله الرويشد، وفيما يخص جيل الشباب يحب الاستماع إلى بهاء سلطان ومحمد عدوية وأحمد جمال.

وأكد النجم علي الحجار، خلال لقائه الاعلامى محمود سعد في برنامج "كامل العدد" على قناة "سى بى سى"، أن والده قبل وفاته أبلغه أنه ضحى بالكثير من أجل إخوته، وربنا عوضنه بأولاده وكان عنده الرضا موجود فى كل شيء وكان صريحا جدا مع كل من يعرفه".

وأضاف: "كنت أستشيره في الأغانى التى أقدمها طول الوقت وكان ينصحنى بكل ما هو خاص بعالم المزيكا"، مشيرا إلى أنه قال له "أنت كويس قبل وفاته بحوالي سنتين".

وأكد الحجار خلال اللقاء أن والده كان دائما ينصحه بالصلاة وكنت أرد عليه "لا مش بصلى"، مضيفا: "وكان يقول لى صلى وأعمل أى شيء كله إلا الصلاة، لحد ما جاءنى رجل في المنام حوالى 6 مرات يرتدى عمة بيضاء كأنه يركع ويبصلى بأذى".

وقال الحجار إنه اشتهر بعد أغنية "على قد ما حبينا" و"اعذرينى"، وأخوه اشتهر بأغنية "عود" و"الحمد لله"، مضيفا: "والدى كان مبسوط بينا".

وروى النجم علي الحجار خلال لقائه الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد على قناة سى بى سى أنه تعلم فن الرسم من صغره، حيث كان يرسم الحلاق الخاص به، وبعضا من أفراد منطقته، وبعد دخوله كلية فنون جميلة تعرف على أحد المحلات بمنطقة الزمالك، وبدأ يبيع اللوحة بـ15 جنيها.