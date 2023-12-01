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اليوم العالمى لذوى الهمم.. رحمة ورضوى أثبتا جدارتهما أمام الشاشة الفضائية

12/1/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Youm7) يتميز ذوو الهمم بالعديد من المواهب المختلفة سواء الفنية أو الرياضية، كما يتسمون بالإصرار على النجاح الذى يدفعهم طوال الوقت للتخطيط لمستقبلهم حتى يحققوا ما يرغبون به لذلك لا يعترفون بكلمة "مستحيل"، ومنهم من استطاعوا إثبات أنفسهم في مجال الإعلام ونستعرضهم في هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم
الموافق يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر.

المذيعة رحمة خالد

استطاعت المذيعة رحمة خالد ابنة محافظة الإسكندرية والتي تعتبر أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون، تثبت جدراتها كمقدمة برامج من خلال مشاركتها في تقديم برنامج "8 الصبح" على قناة "دى أم سى" صباح كل ثلاثاء.


المذيعة رحمة خالد

ومارست رحمة رياضات عديدة منها السياحة والتنس وكرة السلة، حيث حصلت على أكثر من 150 ميدالية منهم 7 ميداليات دولية من بين الذهبية والفضية والبرونزية، ومثلت مصر في بطولات الدولية عدد من الدول منها لبنان وسوريا وأبو ظبى وعمان، بالإضافة إلى دول مثل ايطاليا وكوريا لتمثيل مصر .


رحمة تمارس رياضة التنس

ودرست رحمة فى معهد الألسن للسياحة والفنادق، ولكنها كانت ترغب دائماً أن تعمل فى مجال الإعلام وتحول حلمها لحقيقة.

المذيعة رضوى محمود

والمذيعة رضوى محمود التي تعتبر أول مذيعة كفيفة تعمل مقدمة برامج بفضائية مصرية، والتي تشارك في تقديم برنامج " السفيرة عزيزة" الذى يذاع على شاشة "دى أم سى"، والتي تخرجت فى كلية الإعلام بتقدير عام امتياز، وواجهت صعوبات فى بداية مشوارها، لكنها استطاعت أن تلتحق بإحدى الوظائف فى خدمة عملاء إحدى الشركات، حتى جاءتها الفرصة التى تنتظرها، وجلست أمام الكاميرا بالبرنامج الشهير الذى تشارك في تقديمه، وهى تشعر بالثقة بالنفس وكأنها تبعث برسالة غير مباشرة لمن يتحججون دائماً بالظروف بأنهم يحتاجون للإرادة والإيمان بأنفسهم حتى يحققوا ما يحلمون به.


المذيعة رضوى محمود

رضوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى









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