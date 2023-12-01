اليوم العالمى لذوى الهمم.. رحمة ورضوى أثبتا جدارتهما أمام الشاشة الفضائية

(MENAFN
- Youm7) يتميز ذوو الهمم بالعديد من المواهب المختلفة سواء الفنية أو الرياضية، كما يتسمون بالإصرار على النجاح الذى يدفعهم طوال الوقت للتخطيط لمستقبلهم حتى يحققوا ما يرغبون به لذلك لا يعترفون بكلمة "مستحيل"، ومنهم من استطاعوا إثبات أنفسهم في مجال الإعلام ونستعرضهم في هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم
الموافق يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر.
المذيعة رحمة خالد
استطاعت المذيعة رحمة خالد ابنة محافظة الإسكندرية والتي تعتبر أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون، تثبت جدراتها كمقدمة برامج من خلال مشاركتها في تقديم برنامج "8 الصبح" على قناة "دى أم سى" صباح كل ثلاثاء.
المذيعة رحمة خالد
ومارست رحمة رياضات عديدة منها السياحة والتنس وكرة السلة، حيث حصلت على أكثر من 150 ميدالية منهم 7 ميداليات دولية من بين الذهبية والفضية والبرونزية، ومثلت مصر في بطولات الدولية عدد من الدول منها لبنان وسوريا وأبو ظبى وعمان، بالإضافة إلى دول مثل ايطاليا وكوريا لتمثيل مصر .
رحمة تمارس رياضة التنس
ودرست رحمة فى معهد الألسن للسياحة والفنادق، ولكنها كانت ترغب دائماً أن تعمل فى مجال الإعلام وتحول حلمها لحقيقة.
المذيعة رضوى محمود
والمذيعة رضوى محمود التي تعتبر أول مذيعة كفيفة تعمل مقدمة برامج بفضائية مصرية، والتي تشارك في تقديم برنامج " السفيرة عزيزة" الذى يذاع على شاشة "دى أم سى"، والتي تخرجت فى كلية الإعلام بتقدير عام امتياز، وواجهت صعوبات فى بداية مشوارها، لكنها استطاعت أن تلتحق بإحدى الوظائف فى خدمة عملاء إحدى الشركات، حتى جاءتها الفرصة التى تنتظرها، وجلست أمام الكاميرا بالبرنامج الشهير الذى تشارك في تقديمه، وهى تشعر بالثقة بالنفس وكأنها تبعث برسالة غير مباشرة لمن يتحججون دائماً بالظروف بأنهم يحتاجون للإرادة والإيمان بأنفسهم حتى يحققوا ما يحلمون به.
المذيعة رضوى محمود
رضوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى
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