علامة تجارية تصدر بخاخات جسم مستوحاة من روائح تتميز بها أشهر مدن بريطانيا

MENAFN - Youm7) تشعر أحيانًا بالحنين للأماكن التي عشنا بها يومًا ما، لذلك عندما نستنشق رائحة مكان كنا نعيش فيه يومًا ما، نتذكر على الفور أجمل الذكريات التي عشناها هناك، وهذا ما أدركته إحدى العلامات التجارية البريطانية المتخصصة في صناعة العطور، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

وتم طرح بخاخات الجسم المستوحاة من أربعة أماكن في المملكة المتحدة، منها رائحة تشبه رائحة مدينة يوركشاير وأخرى مستوحاة من بلدة فالي أوف جلامورجان في ويلز، أو ليث، وهي منطقة ساحلية في اسكتلندا، أو رائحة تشبه أجواء مدينة بيكهام.

مدينة بيكهام

ويحتوي كل صندوق هدايا على بخاخات الجسم التي تشبه الروائح الأربعة وتحتوى كل زجاجة رذاذ أيضًا على ملصق مصمم خصيصًا يضم معلمًا مميزًا من المنطقة مثل جسر هامبر في هال، وأركيد باري، وبيكهام راي لين، وقلعة إدنبره في ليث، مع رسالة توصف الرائحة.

وحرصت العلامة التجارية على وضع وصف لكل زجاجة بخاخة جسم، مثلا زجاجة "Cien Hull"، وصفته بأن رائحته قوية ستجعلك تشعر بأنك عظيم، ورائحة سين باري: ماذا يحدث في سين باري؟ لا تفهموني خطأ، لأكون صادقًا، في نهاية اليوم، يتميز هذا العطر بتعدد استخدامات حيث يتميز برائحته الرقيقة وأكواخ الشاطئ المشرقة وجولات المعارض المتهالكة.