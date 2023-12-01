علامة تجارية تصدر بخاخات جسم مستوحاة من روائح تتميز بها أشهر مدن بريطانيا

(MENAFN
- Youm7) تشعر أحيانًا بالحنين للأماكن التي عشنا بها يومًا ما، لذلك عندما نستنشق رائحة مكان كنا نعيش فيه يومًا ما، نتذكر على الفور أجمل الذكريات التي عشناها هناك، وهذا ما أدركته إحدى العلامات التجارية البريطانية المتخصصة في صناعة العطور، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
وتم طرح بخاخات الجسم المستوحاة من أربعة أماكن في المملكة المتحدة، منها رائحة تشبه رائحة مدينة يوركشاير وأخرى مستوحاة من بلدة فالي أوف جلامورجان في ويلز، أو ليث، وهي منطقة ساحلية في اسكتلندا، أو رائحة تشبه أجواء مدينة بيكهام.
مدينة بيكهام
ويحتوي كل صندوق هدايا على بخاخات الجسم التي تشبه الروائح الأربعة وتحتوى كل زجاجة رذاذ أيضًا على ملصق مصمم خصيصًا يضم معلمًا مميزًا من المنطقة مثل جسر هامبر في هال، وأركيد باري، وبيكهام راي لين، وقلعة إدنبره في ليث، مع رسالة توصف الرائحة.
وحرصت العلامة التجارية على وضع وصف لكل زجاجة بخاخة جسم، مثلا زجاجة "Cien Hull"، وصفته بأن رائحته قوية ستجعلك تشعر بأنك عظيم، ورائحة سين باري: ماذا يحدث في سين باري؟ لا تفهموني خطأ، لأكون صادقًا، في نهاية اليوم، يتميز هذا العطر بتعدد استخدامات حيث يتميز برائحته الرقيقة وأكواخ الشاطئ المشرقة وجولات المعارض المتهالكة.
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