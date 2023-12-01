5 أكلات شتوية تساعد على التدفئة.. الكشك الصعيدي والمدفونة أبرزها

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- Youm7) يبحث الكثير من الأشخاص عند انخفاض الطقس فى فصلى الخريف والشتاء عن الأطعمة التي تساعدهم على الشعور بالدفء وفى نفس الوقت تمدهم بعناصر غذائية هامة، ويفضلون أشهر الأكلات القديمة مثل الكشك الصعيدي والمدفونة والعدس وغيرها من الأطعمة القديمة المعروفة فى مختلف الدول العربية، والتى نستعرضها
فى هذا التقرير، وفقًا لما أشارت إليه الشيف فاطمة عبد المنعم. أكلات تساعد على الشعور بالدفء الكشك الصعيدي
يعتبر الكشك الصعيدي من الأكلات المشهورة في صعيد مصر والتي تمتاز بعدة مكونات مغذية وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، حيث أن المكون الأساسي للكشك هو القمح، وهو من الحبوب التي تساعد في بناء الجسم وتساعده على الشعور بالدفء، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة على حسب الرغبة. المدفونة
المدفونة من الأكلات التي يمكن تحضيرها في وعاء واحد، و تتكون من الباذنجان وقطع اللحم أو الفراخ والأرز الأبيض وجميعها تحتوى على عناصر غذائية هامة.
سد الحنك
يعتبر سد الحنك من الأكلات التي تتكون من السكر والتي تساهم بشكل كبير جدًا في الشعور الجسم بالدفء بشكل كبير وتعتبر من أشهر أكلات الشتاء عند الأجداد . شوربة العدس
شوربة العدس من أفضل الأنواع التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء سواء بمفرده أو مع أطباق من الأرز الأبيض أو العدس المطبوخ، فشوربة العدس غنية بالعديد من الفيتامينات المغذية والمساهمة بشكل كبير في
تدفئة الجسم.
قلقاس بالكزبرة الخضراء
يعتبر صحن القلقاس من أشهر أنواع الأطباق التي لا غني عن وجودها في فصل الشتاء والتي تشتهر بمكوناتها البسيطة وسهلة التحضير، أيضًا يمكن تحضيره باللحم أو الفراخ أو بدون ويقدم مع أطباق الأرز .
العدس
سد الحنك
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