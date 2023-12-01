5 أكلات شتوية تساعد على التدفئة.. الكشك الصعيدي والمدفونة أبرزها

MENAFN - Youm7) يبحث الكثير من الأشخاص عند انخفاض الطقس فى فصلى الخريف والشتاء عن الأطعمة التي تساعدهم على الشعور بالدفء وفى نفس الوقت تمدهم بعناصر غذائية هامة، ويفضلون أشهر الأكلات القديمة مثل الكشك الصعيدي والمدفونة والعدس وغيرها من الأطعمة القديمة المعروفة فى مختلف الدول العربية، والتى نستعرضهافى هذا التقرير، وفقًا لما أشارت إليه الشيف فاطمة عبد المنعم. أكلات تساعد على الشعور بالدفء الكشك الصعيدييعتبر الكشك الصعيدي من الأكلات المشهورة في صعيد مصر والتي تمتاز بعدة مكونات مغذية وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، حيث أن المكون الأساسي للكشك هو القمح، وهو من الحبوب التي تساعد في بناء الجسم وتساعده على الشعور بالدفء، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة على حسب الرغبة. المدفونة



المدفونة من الأكلات التي يمكن تحضيرها في وعاء واحد، و تتكون من الباذنجان وقطع اللحم أو الفراخ والأرز الأبيض وجميعها تحتوى على عناصر غذائية هامة.

سد الحنكيعتبر سد الحنك من الأكلات التي تتكون من السكر والتي تساهم بشكل كبير جدًا في الشعور الجسم بالدفء بشكل كبير وتعتبر من أشهر أكلات الشتاء عند الأجداد . شوربة العدس



شوربة العدس من أفضل الأنواع التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء سواء بمفرده أو مع أطباق من الأرز الأبيض أو العدس المطبوخ، فشوربة العدس غنية بالعديد من الفيتامينات المغذية والمساهمة بشكل كبير في

تدفئة الجسم.

قلقاس بالكزبرة الخضراءيعتبر صحن القلقاس من أشهر أنواع الأطباق التي لا غني عن وجودها في فصل الشتاء والتي تشتهر بمكوناتها البسيطة وسهلة التحضير، أيضًا يمكن تحضيره باللحم أو الفراخ أو بدون ويقدم مع أطباق الأرز .العدسسد الحنك



