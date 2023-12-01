إزاي تقول لأ من غير ما تحرج اللى قدامك.. لتحافظ على علاقتك بالآخرين

MENAFN - Youm7) القبول والرفض للأقوال أو الأفعال يتطلب جهدا كبيرا حتى لا تخسر من خلاله علاقاتك الإجتماعية، وقد يستخدم البعض أساليب رفض غير لائقة، وتتسبب فى إثارة المشاكل مع الآخرين، ولتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، نصائح يجب اتباعها عند رفض قول أو فعل شخص ما، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia" وتبدأ من:

التقدير

إظهار التقدير في أوقات الرفض كما في أوقات القبول، وإظهار الامتنان وتقدير مشاعرهم مهم في جميع الأوقات، وبذلك يكون رفضك لفعل أو رأى سهل التقبل ولا يسبب لك أو للآخرين أي إزعاج.

الصدق

وفي حالة رفضك أمر ما، اذكر الأسباب التي دفعتك للرفض بكل صدق، وعليه يقدر من حولك إخلاصك بشكل عام، ويكون قبول رفضك سهل لهم.

البدائل

حاول استخدام البدائل وبطرق إيجابية، وإقتراح حلول عملية تحول الأمر من الرفض إلى القبول.

استخدام البدائل الدعم

أنت ترفض لأسباب معلومة، ومتمسك بهذا، ولا يمكنك في هذا الأمر استخدام بدائل، فمن الأمور التي تجعل رفضك مقبول، هو تقديم الدعم للآخرين، والإعتراف بتأثير رفضك عليهم، فينتج عنه مشاعر الإحساس بهم مما يزيد فرص تقبلهم.

الإيجابية

هو أن لا يكون الرفض نهاية للعلاقات بينك وبين الآخرين، وتوضح استعدادك وتمنيك الأفضل لهم في المرات القادمة.

الرفض بايجابية