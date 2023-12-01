إزاي تقول لأ من غير ما تحرج اللى قدامك.. لتحافظ على علاقتك بالآخرين

(MENAFN
- Youm7) القبول والرفض للأقوال أو الأفعال يتطلب جهدا كبيرا حتى لا تخسر من خلاله علاقاتك الإجتماعية، وقد يستخدم البعض أساليب رفض غير لائقة، وتتسبب فى إثارة المشاكل مع الآخرين، ولتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، نصائح يجب اتباعها عند رفض قول أو فعل شخص ما، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia" وتبدأ من:
التقدير
إظهار التقدير في أوقات الرفض كما في أوقات القبول، وإظهار الامتنان وتقدير مشاعرهم مهم في جميع الأوقات، وبذلك يكون رفضك لفعل أو رأى سهل التقبل ولا يسبب لك أو للآخرين أي إزعاج.
الصدق
وفي حالة رفضك أمر ما، اذكر الأسباب التي دفعتك للرفض بكل صدق، وعليه يقدر من حولك إخلاصك بشكل عام، ويكون قبول رفضك سهل لهم.
البدائل
حاول استخدام البدائل وبطرق إيجابية، وإقتراح حلول عملية تحول الأمر من الرفض إلى القبول.
استخدام البدائل الدعم
أنت ترفض لأسباب معلومة، ومتمسك بهذا، ولا يمكنك في هذا الأمر استخدام بدائل، فمن الأمور التي تجعل رفضك مقبول، هو تقديم الدعم للآخرين، والإعتراف بتأثير رفضك عليهم، فينتج عنه مشاعر الإحساس بهم مما يزيد فرص تقبلهم.
الإيجابية
هو أن لا يكون الرفض نهاية للعلاقات بينك وبين الآخرين، وتوضح استعدادك وتمنيك الأفضل لهم في المرات القادمة.
الرفض بايجابية
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