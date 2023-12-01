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أفعال بسيطة بس بتفرق معاهم.. كيف تعبرين لأطفالك عن حبك لهم؟

12/1/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Youm7) قد تمر الكثير من الأمهات بنوبات من العصبية نتيجة الضغط التي تمر به طوال اليوم، وهذا ما يجعل أطفالهن قد لا يشعرن بعدم حبهم، على العكس ما تحمله الأم بداخلها تجاههم جميعا، وعلى الرغم من إنها قد تقول لهم بين حين والآخر أنها تحبهم، إلا أن الأطفال لا يفكرون في الحب مثلما يفكر فيه الكبار، فقد يكون حضن عميق، يجعلهم أكثر إشراقة ومحبة وسعادة،
لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض الخطوات التي تساعد الأم في التعبير عن حب ها لطفلها، وفقاً لما نشره موقع "momjunction".


الأم التأكيد

يقصد هنا أن تعبر الأم عن حبها لطفلها بمدحه على ما يقوم به من أعمال، قد تكون كلمات المديح سببا في جعل وجهه يشع بهجة وسعادة مثل الشمس، فقد يزدهر طفلك بهذه الكلمات اللطيفة والمشجعة التي تعزز ثقته بنفسه وتجعله يشعر بأنه مميز للغاية.

الهدايا

على الأبوين العلم بأن الهدايا سواء ألعاب أو غيرها من الأشياء فأنها تجعلهم يشعرون بتقدير والديهم لهم وهذا نوع من تعبير والديهم لهم عن حبهم.


الهدايا الجلوس معهم لبعض الوقت

من الطبيعي أن الطفل طوال الوقت يلعب ويستمتع بوقته بطريقته، ولكن ما لا تتخيله أنه سوف يشعر بالحب والسعادة والإهتمام عندما تترك كل ما يشغلك عنه، وتستمتع باللعب على طريقته، وهذا بمثابة رسالة تقول له"أنت أهم شخص في عالمي الآن"، وهذا يجعلهم يشعرون بالتقدير والإعتزاز.

الإيماءات اللطيفة

في بعض الأحيان، تكون الإيماءات الصغيرة هي التي تعني الكثير، فبدلاً من أن تجعلهم ينظفون ويرتبون غرفتهم أفعل ذلك بدلاً منهم، مع سؤالهم عن الطعام الذي يفضلون تناوله، حتى لو كان من الممنوعات لمرة واحدة.


الام








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