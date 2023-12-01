أفعال بسيطة بس بتفرق معاهم.. كيف تعبرين لأطفالك عن حبك لهم؟

(MENAFN
- Youm7) قد تمر الكثير من الأمهات بنوبات من العصبية نتيجة الضغط التي تمر به طوال اليوم، وهذا ما يجعل أطفالهن قد لا يشعرن بعدم حبهم، على العكس ما تحمله الأم بداخلها تجاههم جميعا، وعلى الرغم من إنها قد تقول لهم بين حين والآخر أنها تحبهم، إلا أن الأطفال لا يفكرون في الحب مثلما يفكر فيه الكبار، فقد يكون حضن عميق، يجعلهم أكثر إشراقة ومحبة وسعادة،
لذا نستعرض فى هذا التقرير، بعض الخطوات التي تساعد الأم في التعبير عن حب ها لطفلها، وفقاً لما نشره موقع "momjunction".
الأم التأكيد
يقصد هنا أن تعبر الأم عن حبها لطفلها بمدحه على ما يقوم به من أعمال، قد تكون كلمات المديح سببا في جعل وجهه يشع بهجة وسعادة مثل الشمس، فقد يزدهر طفلك بهذه الكلمات اللطيفة والمشجعة التي تعزز ثقته بنفسه وتجعله يشعر بأنه مميز للغاية.
الهدايا
على الأبوين العلم بأن الهدايا سواء ألعاب أو غيرها من الأشياء فأنها تجعلهم يشعرون بتقدير والديهم لهم وهذا نوع من تعبير والديهم لهم عن حبهم.
الهدايا الجلوس معهم لبعض الوقت
من الطبيعي أن الطفل طوال الوقت يلعب ويستمتع بوقته بطريقته، ولكن ما لا تتخيله أنه سوف يشعر بالحب والسعادة والإهتمام عندما تترك كل ما يشغلك عنه، وتستمتع باللعب على طريقته، وهذا بمثابة رسالة تقول له"أنت أهم شخص في عالمي الآن"، وهذا يجعلهم يشعرون بالتقدير والإعتزاز.
الإيماءات اللطيفة
في بعض الأحيان، تكون الإيماءات الصغيرة هي التي تعني الكثير، فبدلاً من أن تجعلهم ينظفون ويرتبون غرفتهم أفعل ذلك بدلاً منهم، مع سؤالهم عن الطعام الذي يفضلون تناوله، حتى لو كان من الممنوعات لمرة واحدة.
الام
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