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عمال بتروجت يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بالسعودية والعراق والإمارات

12/1/2023 2:31:31 PM
(MENAFN- Youm7) حرص العاملون بشركة بتروجت - إحدى شركات قطاع البترول- على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بدول السعودية والعراق والإمارات، وتوجه العاملون المصريين بالمشروعات الجارية بهذه الدول إلى مقر اللجنة التى جهزتها الهيئة العليا للانتخابات بالخارج للادلاء بإصواتهم.


ودعا محمد جبران، رئيس نقابة البترول، و رئيس اتحاد عمال مصر، أبناء الجالية المصرية العاملين في جميع الدول، الذهاب لصناديق الاقتراع، حتى تصل رسالة قوية للعالم أجمع أن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج، حريصون على المصالح العليا للوطن .

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، على ثقته التامة أن العاملين المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن.

مشاركة عمال بتروجت بالانتخابات الرئاسية

عمال بتروجت يدلون بأصواتهم في الانخابات بأبو ظبي

عمال بتروجت يحملون علم مصر








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