-->

Saturday, 02 December 2023 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممثل الأوروبى لدعم رواد الأعمال: اذا أردنا مواجهة تغير المناخ علينا دعم الشباب فى الاقتصاد الأخضر

12/1/2023 2:31:31 PM
(MENAFN- Youm7)




قال أليخاندرو لا فارجا، ممثل برنامج ENI CBC Med. التابع للاتحاد الأوروبي إن البرنامج يمثل أكبر برنامج تعاون في منطقة البحر المتوسط، خلال الفترة من 2014 إلى 2020، بتمويل 80 مشروع تعاون في 13 دولة في البحر المتوسط.









وأوضح أليخاندرو في كلمته بختام مشروع InvestMed إن هدف المشروع
كان
التركيز بشكل خاص على رواد الأعمال الشباب وريادة الأعمال الخضراء، وخلال ٣ سنوات هي عمر المشروع ، تم عقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة لرواد الأعمال ، وزيارات ميدانية، كما أقاموا معسكرًا صيفيًا، وقاموا أيضًا بالعديد من أنشطة التواصل، وتناول
المتدربون موضوعات مثل الملكية الفكرية، ومهارات الترويج والتسويق لمنتجاتهم ، وكذلك فيما يتعلق بالتمويل والحصول على الائتمان واستخدام الاعتمادات.



وأضاف أليخاندرو، إن المشروع استهدف أيضا توعية رواد الأعمال بالتحديات الرئيسية التي يواجهونها وكيفية التعامل معها .







وأكد اليخاندرو أن الاقتصاد القائم علي الاقتصاد الأخضر يمثل أهمية كبيرة في مواجهة التغير المناخي، خاصة مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقد في دبي الأسبوع المقبل، حيث نرى مدى أهمية جعل هذا الاقتصاد المتمثل في الرقمنة والحرف اليدوية وإعادة التدوير الذي يساعد على إزالة الكربون من الاقتصاد ينطلق بسرعة كبيرة وينطلق إلى السوق.



ولفت أليخاندرو إلي وجود العديد من التحديات التي تواجه مثل هذا النوع من الاقتصاد متمثلة في زيادة تكلفة منتجاتهم أكثر من العادية بالاضافة الي بعض البيروقراطية والعوائق القانونية، لذلك فمن المهم تزويدهم بمعرفة التعامل ومواجهة هذه التحديات ، مؤكدا ضرورة وجود البرامج والتمويل اللازم لمساعدتهم للوصول الي السوق اذا اردنا بالفعل مواجهة التغير المناخى.



وأكد أليخاندرو أنه في الوقت الحاضر، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90% من الشركات في منطقة البحر المتوسط وتوفر 80% من فرص العمل، مشيرا الي ضرورة الاستمرارية وخلق البيئة المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تكبر وتنمو وتصبح مؤسسات كبيرة.



وكشف أليخاندرو عن تفاصيل البرنامج الجديد الذي سيتم اطلاقه في القريب، مع إضافة
دولتين جديدتين إلى منطقة التعاون، هما تركيا
والجزائر، بمساحة تزيد عن 200 مليون نسمة، وزيادة الميزانية ستزداد من 210 إلى 230 مليون يورو، وهو الأمر الذي يمنحنا الكثير من الموارد للمشروعات الجديدة ، لتحسين قدرة الشركات على العمل ولمساعدة رواد الأعمال أيضًا في خدمات تنمية مهاراتهم والاقتصاد وتعزيز التنمية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.


















MENAFN01122023000132011024ID1107523366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث