القومى للسينما وصندوق التنمية ينظمان أسبوعًا لسينما فلسطين.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) يطلق المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، "أسبوع السينما الفلسطينية "، وذلك يوم الأحد المقبل، 3 ديسمبر بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك وضمن الفعاليات التي تقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وتبدأ الفعاليات التي تنطلق يوميا في تمام السادة مساء، بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، تعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا ، ويتحدث فيها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

ويُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة"، إخراج معن سمارة، ثاني أيام البرنامج الإثنين 4 ديسمبر الجاري، وتعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي، أيمن الحكيم،

ويستضيف خلالها مدير التصوير الدكتور محسن أحمد.

أما يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، فيُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، تليه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.

كما يُعرض يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري، الفيلم الوثائقي الطويل "كريم حُرًا" إخراج خليل جبران، تعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، إسلام أحمد علي، ويستضيف خلالها مدير التصوير،

سعيد الشيمي .

والخميس 7ديسمبر الجاري، يُعرض الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور"، وتعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية، شاهندة محمد، وتستضيف خلالها المخرجة هالة جلال.

وتختتم الفعاليات، الجمعة 8ديسمبر الجاري، بعرض فيلم التحريك "البرج" إخراج MATS GRORUD، تليه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، ويتحدث خلالها

فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.