القومى للسينما وصندوق التنمية ينظمان أسبوعًا لسينما فلسطين.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) يطلق المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، "أسبوع السينما الفلسطينية "، وذلك يوم الأحد المقبل، 3 ديسمبر بسينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك وضمن الفعاليات التي تقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية.
وتبدأ الفعاليات التي تنطلق يوميا في تمام السادة مساء، بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، تعقبه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا ، ويتحدث فيها مدير التصوير، الدكتور محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.
ويُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة"، إخراج معن سمارة، ثاني أيام البرنامج الإثنين 4 ديسمبر الجاري، وتعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي، أيمن الحكيم،
ويستضيف خلالها مدير التصوير الدكتور محسن أحمد.
أما يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، فيُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، تليه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.
كما يُعرض يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري، الفيلم الوثائقي الطويل "كريم حُرًا" إخراج خليل جبران، تعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، إسلام أحمد علي، ويستضيف خلالها مدير التصوير،
سعيد الشيمي .
والخميس 7ديسمبر الجاري، يُعرض الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور"، وتعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية، شاهندة محمد، وتستضيف خلالها المخرجة هالة جلال.
وتختتم الفعاليات، الجمعة 8ديسمبر الجاري، بعرض فيلم التحريك "البرج" إخراج MATS GRORUD، تليه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، ويتحدث خلالها
فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.
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