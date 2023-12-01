إدوار الخراط شاعرًا.. مقاطع من قصائد الكاتب الراحل

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب إدوار الخرا ، الذى رحل عن عالمنا فى الأول من ديسمبر من عام 2015 بعد مسيرة حافلة فى عالم سرد "الروايات والقصص والكتابات النقدية والمقالات وكتابة الشعر".

وقد تميز إدوار الخراط فى الشعر كما هو شأنه فى الرواية وكانت له وجهة نظر تدور حول أهمية دمج الفنون الكتابية والنون البصرية فيما أسماه التعبير عبر النوعية، وهو ما بدا واضحا فى ديوان "ضربتنى أجنحة طائرك" فالديوان معنون بقصائد إلى أحمد مرسى وهو الفنان التشكيلى الرائد وقد استعان فى هذا الديوان برسوم أحمد مرسي.

يقول فى قصيدة ضربتنى أجنحة طائرك:

ضربتنى أجنحة طائرك الضاري

شقت أمواج الليالي المضطربة بخضرة داكنة

أتشبث بالزبد

ما زال صوت البحر يأتينى من غور الزمن

رتيبا صاحيا لا يهن بلا خفوت

صوت الصخر

شواطيء اسكندريتنا تحاصرنا.

وهنا فى تلك القصيدة يتضح اهتمام الشاعر الراحل بإبراز اللون فى قصائده وليس فقط تزويدها بالرسوم الحية، بالإضافة إلى ذلك يتبدى بوضوح التأثير السكندرى المعروف فى كتاباته السردية فهو الذى كتب ثلاثية الإسكندرية وها هي الإسكندرية تظهر فى قصائده أيضا حين يقول" شواطيء إسكندريتنا تحاصرنا".

وفى استكمال لمشهد اللون والبحر والإسكندرية يكمل القصيدة بقوله:

زرقة هذا البحر زرقة هذا الروح

كثيفة وعجينتها حارة

على الكورنيش صدفة هائلة بيضاء ناصحة

يطسها رشاش المياه الرعناء

من وراء حجر السور الأبيض المتآكل

فى هذه الصدفة- الحصن المنيع

ترقد أيامنا الماضية حية ترتعش

مثل حيوانها العنيد فاتحا عينيه

فى هذا المقطع يطفو اللونان الأزرق والأبيض وهما مناسبان للوصف لكنهما يتيحا تصورا مختلفا للمشهد الشعري وفى المقطع الثالث يعود إلى اللون فيقول:

إين توارت الحمامة الحمراء بضة الصدر؟

فى حضنى إلى حين أم طارت بلا إياب

شباك الروح مازالت مفرودة وظامئة

هل هذا الظمأ خواء؟