آنا كومنينا المؤرخة التى قضت 10 سنوات فى كتابة أشهر نصوص تاريخية.. اعرف الحكاية

MENAFN - Youm7) كتاب "أليكسيادا"، الذى يعد من أهم المصادر ليبقى أحد أشهر النصوص التاريخية فى العصور الوسطى، وهو كتب على يد الأميرة والمؤرخة البيزنطية آنا كومنين ، التى تحل اليوم ذكرى ميلادها، إذ ولدت فى مثل هذا اليوم 1 ديسمبر من عام 1083م، وكان والدها الأمبراطور البيزنطى أليكسيوس الأول كومنينوس، الذى حكم فى الفترة من 1081 حتى 1118.

آنا كومنينا

وقد تمت خطبتها فى صباها لقسطنطين دوكاس ابن الإمبراطور ميخائيل السابع دوكاس الذى حكم "1071 – 1078" إلا أن زواجها منه لم يتم وتزوجت من نيكيبوروس برينيوس الذى كان من عائلة ارستقراطية كبيرة من منطقة غرب الإمبراطورية البيزنطية.

أصبحت لآنا وزوجها نيكيبوروس مكانة كبيرة فى البلاط البيزنطى فى فترة حكم أليكسيوس الأول وبعد ما توفى حاولوا أن يستولوا على العرش على حساب وريث العرش يوحنا الثانى كومنين أخو آنا كومنينا الصغير "1118 – 1143" لكن المؤامرة انكشفت وتم نفى آنا كومينينا نفيا داخليا فى دير عاشت فيه حتى وفاتها حوالى سنة 1153.

وخلال وجودها في منفاها بدأت في كتابة "أليكسيادا"

والذى ظل لمدة 10 سنوات فى الفترة من خلال الفترة ما بين 1143 و1153، وتتناول من خلاله فترة حكم الإمبراطور أليكسيوس الأول كومنينوس والأحداث التى حصلت خلال حكمه وأهمها دخول الجيوش اللاتينية للأراضى البيزنطية خلال عبورهم للشرق فى الحملة الصليبية الأولى.

نصوص أليكسياد

وفى إحدى دراسات

الماجستير من إعداد ماجدة حسن صدقى في عام 1979م، بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية تناولت موضوع العلاقات البيزنطية والتركية في ضوء كتاب الألكسياد حيث بدأت الدراسة بمقدمة ضمت أهمية الموضوع ومبررات اختياره والدراسات السابقة ثم تناولت الدراسة عرض وتحليل لمصادر البحث من المصادر البيزنطية ثم اللاتينية ثم الأرمينية ثم السريانية ثم العربية العناصر التركية والإمبراطورية البيزنطية قبيل عصر الألكسياد ثم عصر الألكسياد ثم آنا كومنينا ومؤلفها الألكسياد ثم علاقة الإمبراطورية البيزنطية بالسلاجقة وآل دانشمند ثم علاقة الامبراطورية البيزنطية بالبجانكة والقومان ثم خاتمة ضمت أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال تلك الدراسة.











