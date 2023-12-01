آنا كومنينا المؤرخة التى قضت 10 سنوات فى كتابة أشهر نصوص تاريخية.. اعرف الحكاية

(MENAFN
- Youm7) كتاب "أليكسيادا"، الذى يعد من أهم المصادر ليبقى أحد أشهر النصوص التاريخية فى العصور الوسطى، وهو كتب على يد الأميرة والمؤرخة البيزنطية آنا كومنين ، التى تحل اليوم ذكرى ميلادها، إذ ولدت فى مثل هذا اليوم 1 ديسمبر من عام 1083م، وكان والدها الأمبراطور البيزنطى أليكسيوس الأول كومنينوس، الذى حكم فى الفترة من 1081 حتى 1118.
آنا كومنينا
وقد تمت خطبتها فى صباها لقسطنطين دوكاس ابن الإمبراطور ميخائيل السابع دوكاس الذى حكم "1071 – 1078" إلا أن زواجها منه لم يتم وتزوجت من نيكيبوروس برينيوس الذى كان من عائلة ارستقراطية كبيرة من منطقة غرب الإمبراطورية البيزنطية.
أصبحت لآنا وزوجها نيكيبوروس مكانة كبيرة فى البلاط البيزنطى فى فترة حكم أليكسيوس الأول وبعد ما توفى حاولوا أن يستولوا على العرش على حساب وريث العرش يوحنا الثانى كومنين أخو آنا كومنينا الصغير "1118 – 1143" لكن المؤامرة انكشفت وتم نفى آنا كومينينا نفيا داخليا فى دير عاشت فيه حتى وفاتها حوالى سنة 1153.
وخلال وجودها في منفاها بدأت في كتابة "أليكسيادا"
والذى ظل لمدة 10 سنوات فى الفترة من خلال الفترة ما بين 1143 و1153، وتتناول من خلاله فترة حكم الإمبراطور أليكسيوس الأول كومنينوس والأحداث التى حصلت خلال حكمه وأهمها دخول الجيوش اللاتينية للأراضى البيزنطية خلال عبورهم للشرق فى الحملة الصليبية الأولى.
نصوص أليكسياد
وفى إحدى دراسات
الماجستير من إعداد ماجدة حسن صدقى في عام 1979م، بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية تناولت موضوع العلاقات البيزنطية والتركية في ضوء كتاب الألكسياد حيث بدأت الدراسة بمقدمة ضمت أهمية الموضوع ومبررات اختياره والدراسات السابقة ثم تناولت الدراسة عرض وتحليل لمصادر البحث من المصادر البيزنطية ثم اللاتينية ثم الأرمينية ثم السريانية ثم العربية العناصر التركية والإمبراطورية البيزنطية قبيل عصر الألكسياد ثم عصر الألكسياد ثم آنا كومنينا ومؤلفها الألكسياد ثم علاقة الإمبراطورية البيزنطية بالسلاجقة وآل دانشمند ثم علاقة الامبراطورية البيزنطية بالبجانكة والقومان ثم خاتمة ضمت أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال تلك الدراسة.
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