منذ 134 عامًا صدور أول جريدة يومية يصدرها مصرى لمقاومة الاحتلال.. قصة المؤيد

MENAFN - Youm7) لقد سجل التاريخ صدور أول جريدة يومية يصدرها مصري، وأول جريدة لمصرى بعد فشل الثورة العرابية، وكان ذلك في مثل هذا اليوم 1 ديسمبر من عام 1889م،إذ تم صدر العدد الأول من جريدة المؤيد ورأس تحريرها الشيخ على يوسف.

جريدة المؤيد

وفى هذا الأمر قال الكاتب الصحفى الكبير سعيد الشحات فى سلسلته "ذات يوم"، صدر العدد الأول لجريدة "المؤيد" برئاسة على يوسف يوم 1 ديسمبر عام 1889، فسجل التاريخ أننا أمام "أول جريدة يومية يصدرها مصرى، وأول جريدة لمصرى بعد فشل الثورة العرابية"، وفقًا للجزء الأول من كتاب "الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد"، تأليف سليمان صالح، عن "الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة"، مضيفًا: "كانت الصحافة المصرية فى تلك الفترة فى أيدى أجانب، وتعتبر المؤيد أول الصحف التى وقفت من الاحتلال موقف المعارضة من منطلق وطنى، ولذلك كان من الطبيعى أن يتحدى الاحتلال هذه الجريدة الجديدة، ويضع فى طريقها الكثير من الصعوبات"، وتضعنا كل هذه الاعتبارات أمام حقيقة يذكرها أحمد بهاء الدين فى كتابه "أيام لها تاريخ" عن "دار الهلال، القاهرة"، هى أن "الشيخ على يوسف هو الرائد الأول للصحافة المصرية".

ويعطينا "بهاء الدين" لمحة مختصرة عن "يوسف"، قائلًا: ترك قريته النائية "بلصفورة" فى الصعيد فقيرًا غاية الفقر، وجاء إلى القاهرة على ظهر مركب فى النيل، ليتلقى العلم فى القاهرة، لعله - إن أفلح - يصبح فقيهًا أو معلمًا، وإن فشل يتكسب الرزق بقراءة القرآن على المقابر، على أن آمال الفتى الفقير الزرى الهيئة كانت أعظم جدًا مما يظن الناس، فهو لا يلبث أن يتوقف عن مواصلة الدراسة فى الأزهر، ويهتم بالمسائل العامة، فيجرب قلمه فى رسائل يبعثها إلى الصحف، ثم تغريه الصحافة فيدخل فى ميدانها، ويعمل فى مجلة "القاهرة الحرة"، ثم يصدر مجلة "الآداب"، ثم لا تمضى سنوات حتى ينشئ أكبر جريدة يومية فى مصر هى "المؤيد"، ويكتب فيها كتاب الطليعة فى ذلك الوقت قاسم أمين، سعد زغلول، مصطفى لطفى المنفلوطى، مصطفى كامل، الطالب بكلية الحقوق قبل أن يتخرج ويصدر جريدته "اللواء".

الشيخ على يوسف

ويقول الكاتب الكبير سعيد الشحات عبر "ذات يوم": نحن أمام جريدة تأسست لتقاوم الاحتلال، مما أدى- حسب سليمان صالح- إلى اتهامها بأنها لسان حال جمعية وطنية سرية «الحزب الوطنى»، هدفها خلع الخديو توفيق، وكان الخديو على وشك أن يوقفها لولا وفاته فى يناير عام 1892، وخلفه ابنه عباس حلمى الثانى فى الحكم، الذى بدأت معه مرحلة جديدة من مراحل المقاومة الوطنية، حيث رأى أن الإنجليز وضعوا أيديهم على الوزارات والمصالح دونه، فاعتزم وضع حد لهذه الحالة، ومنذ سنة 1893 بُذلت مساع جادة لتكوين اتحاد يضم الخديو ومختلف الأحزاب المعارضة للحكم البريطانى فى مصر، كما تشكل الحزب الوطنى عام 1893 على شكل جمعية سرية فى صالون لطيف باشا سليم، وبرز مصطفى كامل فى هذا التحالف، واتخذ هذا التجمع «المؤيد» لسانًا له.