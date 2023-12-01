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ميتا تقاضى لجنة التجارة الأمريكية لمنعها من استثمار بيانات الأطفال

12/1/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت شركة Meta دعوى قضائية ضد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) في محاولة لمنع المنظمين من إعادة فتح تسوية تاريخية للخصوصية، بقيمة 5 مليارات دولارعام 2020، والسماح لها باستثمار بيانات الأطفال عبر تطبيقات مثل Facebook وInstagram وWhatsApp.



يأتي ذلك بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين بالسماح للجنة التجارة الفيدرالية بالتوسع في تسوية الخصوصية لعام 2020، مما يمهد الطريق أمام الوكالة لاقتراح قواعد جديدة صارمة بشأن كيفية عمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وفقًا لتقرير engadget.



وتطالب الدعوى المرفوعة اليوم بالوقف الفوري لإجراءات لجنة التجارة الفيدرالية، ووصفتها بأنها "استيلاء واضح على السلطة" و"حكم غير دستوري بموجب أمر قضائي"، حتى أن متحدث باسم ميتا أشار إلى لجنة التجارة الفيدرالية على أنها "المدعي العام والقاضي وهيئة المحلفين في نفس القضية"، كما ذكرت بلومبرج، وهذه هي المحاولة الثانية التي تقوم بها الشركة الأم لفيسبوك لوقف العقوبات في المحكمة.



وتقول لجنة التجارة الفيدرالية، من جانبها، إن شركة Meta انتهكت بشكل متكرر شروط تسوية عام 2020 فيما يتعلق بخصوصية المستخدم. وتقول الوكالة أيضًا إن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA) من خلال تحقيق الدخل من بيانات المستخدمين الأصغر سنًا، وقد حصلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بالفعل على الضوء الأخضر من قبل القاضي لتقييد هذا النوع من تسييل الأموال، وهو القرار الذي تأمل ميتا في إلغاءه.



وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا إلى تنفيذ قيود جديدة تحد من استخدام Meta للتعرف على الوجه، بالإضافة إلى وقف كامل للمنتجات والخدمات الجديدة حتى يكمل طرف ثالث عملية التدقيق لتحديد ما إذا كانت الشركة تمتثل لالتزامات الخصوصية الخاصة بها.



وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "لقد انتهك فيسبوك بشكل متكرر وعوده المتعلقة بالخصوصية". "لقد أدى تهور الشركة إلى تعريض المستخدمين الشباب للخطر، ويتعين على فيسبوك أن يتحمل مسؤولية إخفاقاتها". ولتحقيق هذه الغاية، رفعت دول متعددة دعوى قضائية ضد شركة ميتا لوقف تسييل بيانات الأطفال، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.



لقد كانت لجنة التجارة الفيدرالية شوكة ثابتة في خاصرة ميتا، حيث حاولت الوكالة إيقاف استحواذ الشركة على مطور برامج الواقع الافتراضي Inside على أساس أن الصفقة من شأنها أن تردع "الابتكار المستقبلي والمنافسة التنافسية". أسقطت الوكالة هذا العرض بعد سلسلة من النكسات القانونية. كما فتحت تحقيقًا في ذراع الواقع الافتراضي للشركة، متهمة ميتا بالسلوك المناهض للمنافسة.














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