أبل تخضع للتحقيق فى بريطانيا بسبب الألعاب السحابية.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أطلقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) تحقيقًا رسميًا في هيمنة متصفح الهاتف المحمول لكل من Apple وGoogle في نوفمبر 2022، وركز تحقيق CMA على الألعاب السحابية من Apple وعلى وجه التحديد الاختيار المزعوم لعملاق التكنولوجيا لتقييد تطبيقات الألعاب السحابية في متجر التطبيقات، وفي شهر يناير، قدمت شركة أبل استئنافًا بناءً على توقيت تحقيق هيئة أسواق المال.

ووفقًا لقواعد هيئة أسواق المال، "يجب" على الجهة التنظيمية اتباع إشعار دراسة السوق مع مرجع تحقيق السوق في غضون ستة أشهر، واستنادًا إلى تواريخ نقاط مختلفة في عمل هيئة أسواق المال، ادعت الشركة أيضًا أن الهيئة التنظيمية فشلت في الوفاء بالموعد النهائي المحدد بستة أشهر.

وفي وقت سابق، اتفقت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة (CAT) في المملكة المتحدة مع شركة أبل وكتبت أنه "من الممكن القول إن هيئة أسواق المال أخطأت في القانون" من خلال الالتزام بجدولها الزمني.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء، ألغت محكمة الاستئناف في لندن الحكم السابق وسمحت لهيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة بالتحقيق في متصفحات الهواتف المحمولة والألعاب على نظام التشغيل iOS.





ماذا قال القاضي عن الحكم السابق

وفي بيان، كتب القاضي نيكولاس جرين أن لجنة مناهضة التعذيب "فقدت بصرها [دور هيئة أسواق المال] في تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين". وكتب أيضًا أنه إذا استمر حكم CAT، فستكون هناك "عواقب وخيمة" على مستقبل الهيئة التنظيمية.

وقال القاضي جرين: "سيعني ذلك أن هيئة أسواق المال ليس لها اختصاص، حتى بعد مرور بضع سنوات، للتحقيق في المخاوف المتعلقة بسلوك مؤسسة مثل Apple أو Google حتى لو كانت هذه المخاوف مبررة بشكل موضوعي"، كما رحبت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال، بقرار القاضي جرين وقالت: "[إنه] يمنح هيئة أسواق المال الدعم الذي تحتاجه لحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة في المملكة المتحدة".

كيف سيؤثر هذا الحكم على شركة أبل

ستظل شركة Apple تحتفظ بالحق في استئناف القرار الجديد. وأكد كارديل أن هيئة أسواق المال مستعدة لاستئناف تحقيقاتها "عند اكتمال الإجراءات القانونية". ومع ذلك، حتى ذلك الحين، سيتم تعليق تحقيقات الهيئة الرقابية. ولم يؤكد صانع iPhone أيضًا ما إذا كان ينوي الاستئناف مرة أخرى.











