واتساب يتيح للمستخدمين إخفاء المحادثات المقفلة برمز سرى

(MENAFN
- Youm7) طرح تطبيق واتساب طريقة جديدة لإبقاء محادثاتك المقفلة بعيدة عن أعين المتطفلين بدلاً من جعل "مجلد الدردشات المقفلة" مرئيًا مع جميع محادثاتك الأخرى، ويمكنك الآن إخفاء الدردشات خلف رمز سري من اختيارك، وفقًا لتقرير theverge.
واتساب
وأوضحت ميتا ، يمكنك استخدام الحروف والأرقام والأحرف الخاصة وحتى الرموز التعبيرية في الرمز السري الخاص بك ، وكل ما عليك فعله هو كتابة كلمة المرور هذه في شريط بحث واتساب
للعثور على الدردشات المقفلة.
ومن المفترض أن يمنع هذا الأشخاص من معرفة أن لديك مجلد دردشة مقفلاً في المقام الأول في حالة إلقاء نظرة خاطفة على هاتفك.
ويشير واتساب أيضًا إلى أنه يمكنك اختيار ظهور الدردشات المقفلة في قائمة الدردشات الخاصة بك بدلاً من ذلك في أي وقت، وقدم برنامج المراسلة المملوك لشركة Meta لأول مرة الدردشات المقفلة في مايو , مما يسمح لك بقفل المحادثات في مجلد لا يمكنك فتحه إلا باستخدام بصمة إصبعك ، مسح الوجه، أو كلمة المرور.
بالإضافة إلى ميزة الرمز السري الجديدة، يقول واتساب أنه يمكنك الآن قفل الدردشة بالضغط لفترة طويلة على المحادثة بدلاً من الدخول إلى إعدادات الدردشة، وتقوم ميتا بطرح الرموز السرية بدءًا من اليوم، وستكون متاحة عالميًا في الأشهر المقبلة.
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