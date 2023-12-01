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واتساب يتيح للمستخدمين إخفاء المحادثات المقفلة برمز سرى

12/1/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) طرح تطبيق واتساب طريقة جديدة لإبقاء محادثاتك المقفلة بعيدة عن أعين المتطفلين بدلاً من جعل "مجلد الدردشات المقفلة" مرئيًا مع جميع محادثاتك الأخرى، ويمكنك الآن إخفاء الدردشات خلف رمز سري من اختيارك، وفقًا لتقرير theverge.







واتساب


وأوضحت ميتا ، يمكنك استخدام الحروف والأرقام والأحرف الخاصة وحتى الرموز التعبيرية في الرمز السري الخاص بك ، وكل ما عليك فعله هو كتابة كلمة المرور هذه في شريط بحث واتساب
للعثور على الدردشات المقفلة.



ومن المفترض أن يمنع هذا الأشخاص من معرفة أن لديك مجلد دردشة مقفلاً في المقام الأول في حالة إلقاء نظرة خاطفة على هاتفك.



ويشير واتساب أيضًا إلى أنه يمكنك اختيار ظهور الدردشات المقفلة في قائمة الدردشات الخاصة بك بدلاً من ذلك في أي وقت، وقدم برنامج المراسلة المملوك لشركة Meta لأول مرة الدردشات المقفلة في مايو , مما يسمح لك بقفل المحادثات في مجلد لا يمكنك فتحه إلا باستخدام بصمة إصبعك ، مسح الوجه، أو كلمة المرور.



بالإضافة إلى ميزة الرمز السري الجديدة، يقول واتساب أنه يمكنك الآن قفل الدردشة بالضغط لفترة طويلة على المحادثة بدلاً من الدخول إلى إعدادات الدردشة، وتقوم ميتا بطرح الرموز السرية بدءًا من اليوم، وستكون متاحة عالميًا في الأشهر المقبلة.
















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