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ناسا تكشف تأجيل مهمة قمر زحل تيتان حتى عام 2028

12/1/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) حددت وكالة ناسا تاريخًا للإطلاق في يوليو 2028 لمهمة Dragonfly، التي تهدف إلى استكشاف أكبر أقمار زحل "تيتان"، مع الإشارة إلى عدم اليقين في الميزانية كسبب لتأخير المشروع لمدة عام واحد، وهى مهمة لطائرة بدون طيار بحجم السيارة تعمل بالطاقة النووية والتي ستطير فوق رمال تيتان وتهبط عليها، وهو عالم يعتقد علماء الكواكب أنه غني بالجزيئات العضوية .



ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كشفت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب بالوكالة ناسا، عن سبب تأخير الإطلاق، الذي كان من المقرر في الأصل التوجه إلى قمر تيتان في عام 2027 إلى 2028، وقالت إن التأكيد الرسمي على ذلك التأجيل والجدول الزمني للمهمة جاء من جانب مجلس إدارة برنامج وكالة ناسا (APMC)
بسبب عدم اليقين بشأن مقدار الأموال التي ستكون متاحة للمشروع.



قالت جليز في الاجتماع: "بسبب هذه الشكوك الكبيرة في تمويل وميزانيات العام المالي 2024 والعام المالي 2025، تم اتخاذ القرار في APMC
بتأجيل التأكيد الرسمي".



وأضافت أن مهمة مركبة Dragonfly ستتم إعادتها إلى APMC في ربيع عام 2024 بعد اقتراح ميزانية ناسا للسنة المالية 2025.



وسيقوم الفريق بإعادة تخطيط المهمة عند الطلب، وعندما يتم الانتهاء من أي إعادة هيكلة ضرورية ومراجعتها، ستقيم ناسا تاريخ جاهزية إطلاق المهمة رسميًا في منتصف عام 2024، وهذا يعني أن بعض عناصر تصميم وتصنيع المهمة النهائية لـDragonfly ستتأخر بينما تستمر العناصر الأخرى.



تعد Dragonfly هي مهمة ناسا الوحيدة المقرر لها زيارة سطح قمر تيتان، حيث ستبحث الطائرة بدون طيار عن الظروف التي قد تشير إلى إمكانية السكن، وستحقق Dragonfly أيضًا في مدى تقدم أي كيمياء ما قبل الحيوية المحتملة على قمر زحل، وحتى البحث عن علامات على وجود الماء أو الحياة القائمة على الهيدروكربون الموجودة بالفعل هناك.



يعد البحث عن تيتان ذا أولوية قصوى بالنسبة لعلماء الكواكب، لأنه بالإضافة إلى كونه عالمًا محيطيًا، فهو القمر الوحيد في النظام الشمسي المعروف بامتلاكه غلافًا جويًا سميكًا ودورة هيدرولوجية شبيهة بالأرض مكونة من سحب الميثان والأمطار والسوائل المتدفقة عبره.



هذا، بالإضافة إلى الوجود المحتمل لمواد عضوية معقدة وفيرة مجمدة على السطح الجليدي للقمر، يعزز إمكانية السكن على تيتان.
















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