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أبل تطلق أحدث جيل من ساعتها الذكية Watch Series 9 بلون جديد تمامًا

12/1/2023 2:31:23 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت شركة أبل النسخة الحمراء من Apple Watch Series 9، حيث تأتي Apple Watch Series 9 باللون الأحمر مع بعض وجوه الساعة الفريدة للاحتفال باليوم العالمي للإيدز.



وتعاونت شركة Apple مع (RED) لدعم جهود الصندوق العالمي في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويتم التبرع بجزء من عائدات بيع منتجات ‎(PRODUCT)RED إلى الصندوق العالمي، الذي يستخدم جميع مساهمات Apple لتمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.



وتضم وجوه الساعة Palette وSolar Analog الجديدة في نظام التشغيل watchOS 10، إلى جانب وجوه الساعة Metropolitan وWorld Time وNumerals Mono وGradient وStripes وTypograph، الآن خيارات باللون الأحمر أيضًا، للاحتفال باليوم العالمي للإيدز.



وتتميز Apple Watch Series 9 بشريحة S9 جديدة ومحرك عصبي رباعي النواة، مما يوفر معالجة أسرع وأداء محسنًا، وتتميز بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، ودقة إملاء أفضل بنسبة 25%، وسرعة أسرع بنسبة 30% من السلسلة 8 السابقة، ويصل الحد الأقصى للسطوع إلى 2000 شمعة في المتر المربع، أي ضعف السلسلة 8، وتوفر السلسلة 9 سطوعًا مزدوجًا جديدًا إيماءة النقر التي تتيح لمرتديها التحكم في وظائف الساعة دون لمس الشاشة.



تنضم Apple Watch Series 9 (المنتج) باللون الأحمر الجديدة إلى متغيرات (المنتج) باللون الأحمر الحالية لأجهزة iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 13 وiPhone SE.



وبدءًا من اليوم وحتى 4 ديسمبر، سيتبرع App Store بجميع العائدات الناتجة عن عمليات شراء حصرية مختارة داخل التطبيق لثلاث ألعاب - MONOPOLY GO! وGardenscapes وEA Sports FC Mobile - إلى الصندوق العالمي.



وعلاوة على ذلك، من الآن وحتى 8 ديسمبر، مقابل كل عملية شراء تتم باستخدام Apple Pay على موقع أبل،
أو من خلال تطبيق Apple Store، أو في أي موقع لمتجر Apple Store، ستتبرع Apple بمبلغ دولار واحد، و يمكن للعملاء شراء أي منتج أو ملحق من منتجات Apple والمساهمة في إنقاذ الأرواح. وستعرض المئات من مواقع متاجر Apple Store حول العالم أيضًا معروضات داخل المتجر تكريمًا لهذا الحدث.



تقول شركة Apple إنه في السنوات الـ 17 الماضية، ساهم عملاؤها بأكثر من ربع مليار دولار، مما أتاح لملايين الأفراد إمكانية الوصول إلى العلاج الأساسي المضاد للفيروسات القهقرية واختبار فيروس نقص المناعة البشرية. وقد ساعدت هذه المبادرة أيضًا الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على منع انتقال الفيروس إلى أطفالهن.














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