عشرات القتلى والجرحى في تجدد الحرب الإسرائيلية على غزة بعد انتهاء الهدنة وإدانة دولية

MENAFN - Al-Anbaa) عاد المشهد الدموي ليسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء أيام الهدنة الانسانية صباح الجمعة، وسقط العشرات بين قتيل ومصاب في الساعات الست الأولى عقب اسئتاف الحرب الاسرائيلية بشكل أعنف مما كانت عليه قبل الهدنة، وتوقف دخول شاحنات المساعدات والوقود عبر معبر رفح بعد استئناف المعارك.

ومع عودة مشاهد القتل والدمار واستهداف المدارس ومراكز ايواء النازحين، وقتل ما يزيد على 70 قتيلا مدنيا في الساعات الأولى من استئناف الحرب فضلا عن عشرات الجرحى بالغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف، وفي المقابل، اطلقت فصائل المقاومة عشرات القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة التي دوت فيها صافرات الإنذار.

وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الطواقم الطبية تعاملت مع أعداد كبيرة من الجرحى منذ تجدد القصف. وأوضحت الوزارة أن الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة العدد الكبير من الإصابات.

وتجددت الادانة الدولية للحرب، حيث نددت وزارة الخارجية الأردنية، استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على غزة.

وأكد ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وشدد القضاة على أن استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه «يأسف بشدة» لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

واعرب عبر حسابه في منصة «إكس»، عن أمله في العودة إلى الهدنة الإنسانية، وقال، إن «العودة إلى الأعمال العدائية تظهر فقط مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي».

من جهته، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن استئناف الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة «كارثي».

وقال في بيان «أحض جميع الأطراف وجميع الدول التي لديها تأثير عليها، على مضاعفة الجهود فورا لضمان وقف إطلاق نار» معتبر أن التصريحات الإسرائيلية عن «توسيع وتكثيف» الهجوم على قطاع غزة «مقلقة جدا».

وقد توعد إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، حركة حماس بـ«ضربة قاضية». وانهم في تصريح صحافي الحركة بإطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية قبل انتهاء الهدنة.

وأضاف: تمكنا من إطلاق سراح 110 من المحتجزين، بينهم 86 إسرائيليا. وهناك أكثر من 130 رهينة في غزة بينهم طفلان ورجال وأكثر من 20 امرأة.

وأكد التزام الجيش الاسرائيلي بأهداف الحرب، وهي الإفراج عن الرهائن والقضاء على حماس. وطالب بأن تسمح للصليب الأحمر بزيارة الرهائن.

في المقابل فند عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اتهامات اسرائيل للحركة بتقويض جهود تمديد الهدنة. وقال في تصريح لقناة «الجزيرة» ان الاحتلال كان يعد العدة لاستئناف جرائمه ضد غزة. وأضاف: أفرجنا عن 85 امرأة وطفلا خلال مدة الهدنة المؤقتة. وقلنا للوسطاء، إننا منفتحون على تبادل المحتجزين من المدنيين وصولا إلى وقف إطلاق النار.كنا

جاهزين للتعاطي مع 3 مقترحات بشأن التبادل، لكن الاحتلال رفضها.

وذكر ان الاحتلال رفض التعاطي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن، مقابل كبار السن المحتجزين، لكنه سلم الوسطاء بشكل خبيث قائمة أسماء كلها من المجندات.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة تجاوبت مع الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية وأثبتت التزامها لكن إسرائيل لم تتوقف عن انتهاك الهدنة، وحملت الحركة في بيان إسرائيل المسؤولية عما يحدث، وأضافت «لن نتراجع ولن نستسلم وسنقاتل مهما بلغت التضحيات».