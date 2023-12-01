رئيس الإمارات يعلن عن صندوق بقيمة 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي



يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030

ملك البحرين: تحسين حياة المجتمعات بالتغلب على تأثيرات تغيّر المناخ هدف طويل الأمد

الملك تشالز يدعو إلى جعل مؤتمر «Cop28» في دبي «نقطة تحول» للمناخ

غوتيريش يدعو إلى تضافر الجهود لحماية كوكب الأرض وتجنب التداعيات المناخية

السيسي يُوجه نداءً للعالم بخروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية لإنقاذ وحماية كوكب الأرض ملك الأردن: التهديدات المناخية تزيد من فظاعة مآسي الحرب على قطاع غزة



أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.. ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال «القمة العالمية للعمل المناخي» التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي.

ورحب خلال كلمته الافتتاحية بقادة دول العالم ورؤساء حكوماتها ووفودها وممثلي المنظمات الدولية في دولة الإمارات وبمشاركتهم في القمة العالمية للمناخ.

وقال الرئيس الاماراتي: «إن اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة.. ومن أهمها تغير المناخ وانعكاساته التي تؤثر على جميع جوانب الحياة».

وأكد أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة.. وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

كما تحدث عن دور المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي رسخ لدى شعبه نهجا أصيلا في صون موارد الطبيعة والحفاظ عليها والحرص على استدامتها.

وقال في كلمته التي أوردتها وكالة الانباء الاماراتية «وام» إن دولة الإمارات لديها سجل حافل في العمل المناخي، و«لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدراتنا في الطاقة المتجددة والنظيفة. ووضعنا مسارا وطنيا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. والتزمنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030.

واستثمرنا 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي.. مع التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة.. كما نلتزم باستثمار حوالي 130 مليار دولار إضافية في السنوات السبع المقبلة».

وتابع «عندما التزمنا باستضافة (COP28)، التزمنا بجمع العالم لكي نتحد.. ونعمل.. وننجز.. ونعمل على تسريع انتقال العالم إلى النمو الاقتصادي المستدام.

ولطالما كان نقص التمويل من أكبر العوائق أمام تقدم العمل المناخي العالمي.

وقال «لذلك.. يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.. والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.. كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030».

وأضاف «قبل أن أختتم كلمتي، اسمحوا لي أن أروي لكم قصة قائد آمن بحب الأرض.. واحترام الطبيعة.. وصون مواردها.. عمل يدا بيد مع شعبه لرعاية هذه الأرض الطيبة.. مدركا أن الثروة الحقيقية للدول تكمن في أبنائها.

وإنجازاتنا اليوم تشهد على عمله في بناء مستقبل أكثر إشراقا.

إنه الوالد الشيخ زايد «طيب الله ثراه» مؤسس الدولة.. رمز حضارتها وباني نهضتها.. وصانع ماضيها وحاضرها ومستقبلها».

وكان الرئيس الاماراتي وأنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة قد استقبلا قبل بدء أعمال القمة، قادة دول العالم ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الدولية المشاركين في القمة العالمية للمناخ والتقطت الصور الجماعية.

هذا ويعتلي أكثر من 140 رئيس دولة أو حكومة الجمعة والسبت واحدا تلو الآخر منصة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop28) المنعقد في دبي، ليكشفوا عن الطريقة التي ينوون فيها زيادة التزاماتهم لتخفيف حدة ظاهرة تغير المناخ، في حين تسيطر حرب غزة على الأجواء.

وبدأت أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الخميس بنجاح، بإعلان تشغيل صندوق «الخسائر والأضرار» للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. ويعتبر القرار إنجازا تاريخيا رغم أن الوعود الأولى المرتبطة بالتمويل (حوالي 400 مليون دولار) لا تزال رمزية في مواجهة الاحتياجات التي تقدر بمئات المليارات.



بدوره، اكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن هدف تحسين حياة المجتمعات بالتغلب على تأثيرات تغيّر المناخ هدف طويل الأمد.

وقال الملك حمد بن عيسى خلال كلمته في أعمال القمة ، يسرنا التواجد معكم، لمتابعة التزاماتنا وتعهداتنا المشتركة لمعالجة التحديات البيئية المهددة لأمننا المناخي، من أجل عالم أكثر عافية ولمستقبل تنعم فيه البشرية بالازدهار وقدرة الاستدامة.

وأضاف، كلنا متفق، بأن هدف تحسين حياة المجتمعات بالتغلب على تأثيرات تغيّر المناخ، لهو هدف طويل الأمد، ولن نتمكن من تحقيقه، إلا من خلال تعاوننا الجماعي لتسريع الإنجاز ورفع مستويات الاستعداد، لنكون معاً على ذات المسافة في اتجاه التغيير المنشود.

وتابع، تستمر مملكة البحرين في تنفيذ مبادراتها للإسهام المؤثر في تعزيز الأمن البيئي في المنطقة والعالم، وتؤكد على التزامها باتفاقية باريس وبمتابعة ما أعلنت عنه في «قمة غلاسكو» بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول للحياد الكربوني في عام 2060.

واعلن الملك حمد بن عيسى في كلمته، عن خطة العمل الوطنية، «Blueprint Bahrain»، لتحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاثة مسارات: الاقتصاد منخفض الكربون، والتكيّف مع التغيّر المناخي، وخلق فرص مستدامة في الاقتصاد الأخضر الجديد.

وقال، قمنا مؤخراً بتدشين استراتيجية وطنية للطاقة، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، وسيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك.

ودعا ملك البحرين كافة المهتمين من العلماء وأصحاب الأعمال للقدوم إلى بلاده التي تتميز بالبنية التحتية المتكاملة، والأنظمة عالية الاستجابة، والموارد البشرية الماهرة لتجربة حلول الطاقة وآفاقها.

وتابع، إن ما نسعى له من أهداف للحفاظ على أمننا البيئي لن يتحقق إلا في إطار مجتمع دولي متماسك تسوده قيم العدالة ووحدة العزيمة، ونعرب في هذا الصدد عن تأييدنا الكامل لـ «إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام»، الذي نأمل أن يسهم في إحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهو يضع ضمن أولوياته الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بأبسط مقومات الحياة الكريمة، ورفع كل أسباب النزاع بوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والسعي الجاد لإعادة إعمارها تمهيداً لإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين.

من ناحيته،

قال الملك تشالز عاهل بريطانيا اليوم الجمعة إن العالم «بعيد كل البعد عن المسار الصحيح» فيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ وإن الاقتصاد العالمي سيكون في خطر ما لم يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالبيئة بسرعة.

وقال الملك تشالز لقادة العالم في الكلمة الافتتاحية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «Cop28» في دبي إن مخاطر تغير المناخ لم تعد بعيدة وحثهم على اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وأشار إلى قمة المناخ التي عقدت عام 2015 في فرنسا حيث قال «أدعو من كل قلبي لكي يكون مؤتمر الأطراف (Cop28) نقطة تحول حاسمة أخرى نحو اتخاذ إجراءات جذرية وحقيقية».

وأردف «نشهد اقتراب مرحلة مثيرة للقلق».

ولم يحدد تشالز الذي يشارك في القمة نيابة عن الحكومة البريطانية بناء على دعوة من دولة الإمارات المضيفة، أي مجموعة معينة في كلمته، وهي أول كلمة مهمة له حول قضية المناخ منذ توليه العرش.

وتحدث عن كيفية إشراك المنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص ودور قطاع التأمين وتسريع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

وعدد تشالز الآثار السلبية لتغير المناخ في العالم ومنها الفيضانات في الهند وباكستان وحرائق الغابات الشديدة في الولايات المتحدة وكندا واليونان.

وقال «إذا لم نتدخل سريعا لإصلاح واستعادة اقتصاد الطبيعة الفريد، المبني على التوازن والانسجام، فإن اقتصادنا الخاص وقدرتنا على البقاء على قيد الحياة سيكونان في خطر».

وأكد أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «نقوم بتجربة مخيفة لتغيير كل الظروف البيئية في الوقت نفسه، بمعدل يفوق قدرة الطبيعة»، قبل أن يدعو إلى تمويل عالمي لصالح الانتقال إلى الطاقات الخضراء.

وختم الملك المعروف بدفاعه عن القضايا البيئية، بالقول «الأرض ليست ملكنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض».

كما

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى تضافر جهود جميع دول العالم لحماية كوكب الأرض وتجنب التداعيات المناخية.

وهنأ غوتيريش خلال كلمته في افتتاح القمة

الامارات على البداية الإيجابية ل‍مؤتمر الأطراف، والموافقة السريعة على جدول الأعمال والتفعيل التاريخي لصناديق الخسائر والأضرار.

وأضاف: يجب أن ننتقل الى مصادر الطاقة المتجددة بسرعة وبشكل عادل ومنصف.

وقال: لا يزال هناك وقت الى العودة للمسار الصحيح وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيد التزام مصر بمواجهة تحديات تغير المناخ، موجها نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم أننا عازمون، بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض «موطن حياتنا.. ومستقبل أبنائنا وأحفادنا.. جيلا بعد جيل».

وقال السيسي في كلمته خلال افتتاح «الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» في مدينة دبى، إن مسؤوليتنا كقادة مجتمعين هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون، بل وطموحون في اجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية، أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية، لذا، فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي: «ولقد حرصنا في شرم الشيخ.. على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الانتقال العادل وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية».

وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للحضور جميعا في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة، مضيفا: «إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفق عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص».

وأكد: أننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن إذا عملنا معا بروح التعاون والمشاركة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة، معربا عن تطلعه لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.

وقد أكد ملك الاردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين أنه لا يمكن الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا، مشيرا إلى ما يواجهه الفلسطينيون من تهديد مباشر يطول حياتهم.

وبين المك عبدالله في كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قادة دول عربية وأجنبية ومنظمات أممية.

إن السكان في غزة يعيشون على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، وتزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب على القطاع.

وشدد على ضرورة أن يشمل التعامل مع تحديات المناخ الفئات الأكثر هشاشة، لافتا إلى الفلسطينيين الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب على غزة، والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والفقر حول العالم، والعائلات اللاجئة والمجتمعات المستضيفة بمنطقتنا والعالم.

وقال: لا بد لمؤتمر الأطراف هذا العام أكثر من أي وقت مضى، أن يقر بأننا لا نستطيع الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية التي نراها حولنا.

وأضاف: يواجه الفلسطينيون تهديدا مباشرا يطول حياتهم، ففي غزة تم تهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم خلال هذه الحرب، وقتل وأصيب عشرات الآلاف منهم.

وتابع: في منطقة تقع على الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، يزيد الدمار الذي تخلفه الحروب من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي، وفي غزة، حيث يعيش السكان على كميات ضئيلة من المياه النظيفة والحد الأدنى من الغذاء، تزيد التهديدات المناخية من فظاعة مآسي الحرب.

وقال: بينما نلتقي للحديث عن ضرورة التعامل بشكل شمولي مع تحديات المناخ، دعونا نشمل الفئات الأكثر هشاشة: الفلسطينيون الذين تأثروا بشكل كبير بالحرب على غزة، والمجتمعات التي تعاني من الأزمات والفقر حول العالم، والعائلات اللاجئة والمجتمعات المستضيفة، في منطقتنا والعالم.

وأكد أن الأردن يسهم بنسبة ضئيلة تبلغ 0.06% من الانبعاثات الكربونية عالميا، لكننا نتأثر بشكل كبير بالتغير المناخي الذي يهدد مواردنا المائية الشحيحة، ومواردنا الغذائية، والتنوع البيئي.

واليوم: ترتبط أكثر مشاريع الأردن طموحا وأهمية بالمياه، حيث يهدف مشروع وطني كبير للمياه إلى تحلية مياه البحر الأحمر من خليج العقبة ونقلها إلى المراكز السكانية الرئيسة.

وسيعتمد مشروع الناقل الوطني للمياه على الطاقة المتجددة، وهو المجال الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا، إذ تهدف استراتيجيتنا الوطنية للطاقة إلى توليد 31% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتمثل المركبات الهجينة والكهربائية 18% من نظام النقل لدينا.

وفي إجراءات أخرى ضمن العمل المناخي، ستعمل الأبحاث في مركز محمية العقبة البحرية على استكشاف خصائص المنعة الفريدة للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، لمنفعة جهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وإنعاشها في جميع أنحاء العالم. وأتطلع لحضور فعالية على متن باخرة أوشن إكسبلورر غدا، لتسليط الضوء على هذه المبادرة.

وعلى المستوى الوطني، فإننا نمضي قدما بجهود نخبة من رواد الأعمال الشباب والمهندسين الأردنيين المؤهلين لإيجاد حلول في مجالات الزراعة الذكية للتعامل مع أثر التغير المناخي، والحفاظ على المياه، والمشاريع الريادية في الطاقة النظيفة، وغيرها الكثير. ويعرض بعض المبتكرين الأردنيين مشاريعهم هنا في مؤتمر تغير المناخ.

كما أن الأردن أطلق استراتيجية التمويل الأخضر، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وأصدرنا أول سند أخضر لنا في وقت سابق من هذا العام.



الإمارات تتعهد بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر تأثراً بتغيير المناخ

دبي - وام: أكد د.سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قيادة دولة الإمارات سباقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.

جاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أميركي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.

ويأتي الإعلان في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» التابع لـ «صندوق النقد الدولي»، وهو صندوق ائتماني يوفر تمويلا بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية، ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصة لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأميركي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.

ورحب الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» للمساهمة في توفير التمويل الميسر لدعم المرونة المناخية، مؤكدا ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسببا في تغير المناخ والتي تعد الأشد تضررا من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.

من جهته، قال وزير دولة للشؤون المالية الاماراتي محمد بن هادي الحسيني: إن التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام ودعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغير المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال. وأكد الحسيني أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.



أردوغان: يجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية

وكالات: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجوب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبتها في فلسطين.

وقال خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي: لا يمكن تبرير مقتل 16 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء في غزة ويجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

وأضاف: أصبح واضحا الآن أهمية تأسيس دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ماكرون يدعو دول «G7» في مؤتمر «Cop28» إلى التوقف عن استخدام الفحم قبل عام 2030

دبي - أ.ف.پ: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة دول مجموعة السبع «G7» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «Cop28» المنعقد في دبي، إلى «التعهد بإنهاء (استخدام) الفحم» قبل عام 2030.

واعتبر ماكرون أمام قادة العالم أن مواصلة الاستثمار في الفحم هو أمر «غير منطقي» نظرا إلى هدف مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، و«لذلك يجب أن نبدأ تحولا تاما» للتخلي عنه.



