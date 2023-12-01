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واشنطن نواصل جهود تحرير الرهائن وتمديد الهدنة في غزة

12/1/2023 2:29:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن سيظل منخرطا بشدة في الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف المتحدث الرئاسي الاميركي أن حركة «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن بما يسمح بتمديد الهدنة لذلك استأنفت إسرائيل الحرب مجددا.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن على ان تركيز واشنطن «لا يزال منصبا» على إطلاق الرهائن رغم انتهاء الهدنة في غزة.
وأضاف بلينكن: رأينا إسرائيل تتخذ خطوات لإبلاغ المدنيين في غزة بالمناطق الآمنة، وكيف يمكنهم الابتعاد عن الأذى.
وجدد القول إن الهدنة في غزة انتهت لأن حماس تراجعت عن التزاماتها.

MENAFN01122023000130011022ID1107523340

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