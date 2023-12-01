واشنطن نواصل جهود تحرير الرهائن وتمديد الهدنة في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن سيظل منخرطا بشدة في الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف المتحدث الرئاسي الاميركي أن حركة «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن بما يسمح بتمديد الهدنة لذلك استأنفت إسرائيل الحرب مجددا.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن على ان تركيز واشنطن «لا يزال منصبا» على إطلاق الرهائن رغم انتهاء الهدنة في غزة.
وأضاف بلينكن: رأينا إسرائيل تتخذ خطوات لإبلاغ المدنيين في غزة بالمناطق الآمنة، وكيف يمكنهم الابتعاد عن الأذى.
وجدد القول إن الهدنة في غزة انتهت لأن حماس تراجعت عن التزاماتها.
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