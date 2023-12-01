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أكثر من 130 بلدا مشاركا في كوب 28 توافق على إدراج الغذاء والزراعة ضمن خطط المناخ

12/1/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت أكثر من 130 دولة على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 في دبي، في خطوة أشاد بها المراقبون.
وتشير التقديرات إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث الغازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.
وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة إن 134 دولة تنتج 70% من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، وقعت على الإعلان.
وقالت وزيرة التغير المناخي الإماراتية مريم المهيري «لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء (هدف) 1.5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ على نحو عاجل».
وورد في الإعلان أن الدول ستعزز جهودها لدمج النظم الغذائية في خططها لخفض الانبعاثات وستواصل بذل الجهود لدعم المزارعين وغيرهم من منتجي الأغذية الضعفاء، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.
كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.
وجاء في بيان صادر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الجمعة إن الدول الـ 134 تضم 5.7 مليارات نسمة وتمثل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25% من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

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