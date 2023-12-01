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الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة لمناطق إخلاء سكان غزة خلال المراحل المقبلة من الحرب

12/1/2023 2:29:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لمناطق إخلاء سكان غزة خلال المراحل المقبلة من الحرب التي استأنفها بعد انتهاء الهدنة في القطاع.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان على حسابه في منصة (إكس) إنه «تمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب ينشر جيش الدفاع خريطة مناطق الإخلاء (البلوكات) في قطاع غزة».
وتابع أن الخريطة تقسم أرض القطاع إلى مناطق وأحياء معروفة من أجل السماح لسكان غزة بالتوجه والانتقال من أماكن معينة في حال طلب منهم القيام بذلك حفاظا على سلامتهم.
وطلب أدرعي من السكان متابعة الخريطة بعناية والعثور على البلوك ذي الصلة بمكان سكناهم والتصرف في حال طلب منهم الانتقال منه.
من جهتها، قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أسقط منشورات تطالب سكان خانيونس جنوب قطاع غزة بضرورة الإخلاء حفاظا على سلامتهم.
وذكرت المصادر لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن المنشورات صنفت خانيونس «منطقة قتال خطيرة»، وطالبت سكان المناطق الواقعة شرق المدينة بالتوجه إلى الملاجئ في رفح القريبة من الحدود المصرية.
وسبق أن تم إسقاط منشورات تحذيرية مماثلة على عديد المناطق في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي كجزء مما يقول الجيش الإسرائيلي إنها «وسائل مختلفة لتجنب إيذاء المدنيين في قطاع غزة».

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