مجلس النواب الأميركي يطرد نائبا جمهوريا في تصويت تاريخي

MENAFN - Al-Anbaa) صوّت مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة لطرد النائب الجمهوري جورج سانتوس بعد اتهامه من قبل لجنة تحقيق في الكونغرس بالاحتيال والكذب بشأن سيرته الذاتية واستخدام أموال المتبرعين للإنفاق على أسلوب حياته الفاخر.



ويعد سانتوس من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مجلس النواب الأميركي منذ تأسيسه قبل 234 عاما، وهو ثالث نائب يطرد من الكونغرس منذ الحرب الأهلية.



وساعد انتخاب سانتوس نائبا عن نيويورك عام 2022 في منح الجمهوريين غالبية وإن ضئيلة داخل المجلس، ولكن سرعان ما بدأت الفضائح تتكشف وتلاحقه وتعري الأكاذيب التي اختلقها حول حياته التعليمية وخبراته المهنية وصولا إلى ديانته.



واتهم سانتوس البالغ 35 عاما بعشرات التهم الفيدرالية التي شملت سرقة أموال المتبرعين وانتحال شخصيات واحتيال بالبطاقات الائتمانية وتبييض الأموال.



لكن تحقيقا أخلاقيا أجراه الكونغرس توصل إلى «أدلة دامغة» حول سوء سلوكه واستغلاله «كل جانب من جوانب ترشحه لمجلس النواب بطريقة احتيالية».



ووفق اللجنة استخدم سانتوس أموال المتبرعين للحصول على حقن بوتوكس واستخدام موقع «أونلي فانز» الإباحي بالإضافة إلى شراء سلع إيطالية فاخرة وتمضية إجازات في لاس فيغاس.



وأخفق مجلس النواب عبر تصويتين سابقين في طرده لحاجته إلى غالبية الثلثين، لكن تقرير اللجنة نجح في إقناع العديد من المدافعين عنه بتغيير موقفهم وأطيح بغالبية ساحقة في تصويت تاريخي ثالث نال دعم أكثر من 100 من زملائه الجمهوريين.



وبعيدا عن الاتهامات الجنائية، اكتسب سانتوس سمعة سيئة بسبب سلسلة من الادعاءات الزائفة من بينها أنه عمل لدى مصرف اميركي شهير وأنه يدين باليهودية وكان نجم الجامعة في رياضة الكرة الطائرة.



ولم يواجه سانتوس أي اتهام بشكل علني، بل اكتفى باتهام لجنة التحقيق بالقيام بـ«حملة تشهير» ضده.



وسانتوس هو سادس عضو يتم طرده من مجلس النواب منذ تأسيسه عام 1789 والأول منذ العام 2002 عندما أطيح النائب الديموقراطي عن ولاية أوهايو جيمس ترافيكانت بعد إدانته بتلقي رشى.

ويتمتع الجمهوريون بغالبية أربعة مقاعد في مجلس النواب، وسيكون التنازل عن أحدها، مع احتمال استعادته من قبل الديموقراطيين في انتخابات خاصة، نكسة للحزب الذي يكافح لتمرير مشاريع قوانينه.