مصر وقطر تؤكدان مواصلة جهودهما لإعادة التهدئة في غزة بأسرع وقت

MENAFN - Al-Anbaa) قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر ملتزمة بمواصلة الجهود مع شركائها للعودة إلى التهدئة في قطاع غزة.



وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي بشأن تغير المناخ المنعقد في دبي أن «استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع»، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء القطرية الرسمية «قنا».



واعرب عن موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة اشكال استهداف المدنيين الابرياء خاصة النساء والاطفال.



كما اكد ضرورة فتح ممرات انسانية لضمان وصول الاغاثة والمساعدات للاشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف الاسرائيلي.



وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن القاهرة تبذل حاليا «أقصى الجهود» مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في قطاع غزة في أسرع وقت، وذلك بعد استئناف القتال بين حركة (حماس) والجيش الإسرائيلي.



وقال رشوان في بيان إن مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، والتي استمرت أسبوعا.



وأضاف أن مصر تبذل حاليا «أقصى الجهود» مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للفلسطينيين في قطاع غزة والتي وصلت «لحد الكارثة»، وذلك سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.



من ناحية أخرى، نفى رشوان صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح.



وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الجميع في «الظروف الدقيقة الحالية» بالالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد.



ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة (حماس) في بيان عن مقتل ما لا يقل عن 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في غز جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة.



وقالت حماس إنها عرضت على إسرائيل تسليمها جثامين ثلاث رهائن هم رضيع وشقيقه ووالدته، إضافة الى والد الطفلين الذي لا يزال على قيد الحياة، في مباحثات كان هدفها تمديد الهدنة.



وتعتبر عائلة بيباس من أبرز الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال الهجوم المباغت الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، نظرا لعمر الرضيع كفير (10 أشهر) وشقيقه اريئيل (4 سنوات) ووالدتهما شيري بالإضافة إلى الوالد ياردن.



وكانت العائلة مقيمة في كيبوتس نير عوز في غلاف غزة.



وفي بيان باللغة الإنجليزية أصدرته، قالت حركة حماس إنه «طوال ليل الخميس/الجمعة تواصلت المفاوضات غير المباشرة لتمديد الهدنة».



واضافت انها «عرضت نقل جثامين عائلة بيباس وإطلاق سراح والدهم لدفنهم، بالإضافة إلى اثنين من المعتقلين الصهاينة»، مشيرة الى أن السلطات الإسرائيلية «لم تستجب لذلك».



كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس عن مقتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة بعد انتهاء الهدنة.



وقال المكتب «بعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 شهيدا، من بينهم 3 صحفيين ليضافوا إلى 15000 شهيد» كانت الحركة أعلنت مقتلهم منذ اندلاع الحرب.

الى ذلك، قال الجيش الاسرائيلي انه تاكد من مقتل 5 رهائن في غزة وانه ابلغ عائلاتهم بذلك.