الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب الجمعة بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ تضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر تشرين الثاني في ثاني زيادة شهرية على التوالي.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.1 بالمئة إلى 2059.00 دولار.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر تشرين الأول، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.
ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.29 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1013.52 دولار للأوقية.
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