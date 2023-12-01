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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

12/1/2023 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب الجمعة بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ تضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المتداولون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم.
وارتفع الذهب في المعاملات‭ ‬الفورية 0.2 %إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد عن 60 دولارا في نوفمبر تشرين الثاني في ثاني زيادة شهرية على التوالي.
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.1 بالمئة إلى 2059.00 دولار.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر تشرين الأول، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.
ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.29 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1013.52 دولار للأوقية.

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