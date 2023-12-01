-->

Saturday, 02 December 2023 03:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع موازنة الوطني للأمن السيبراني إلى 31.3 مليون دينار

12/1/2023 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان- في الوقت الذي تشهد فيه القطاعات كافة تحولا رقميا كبيرا محفوفا بمخاطر بالاختراقات الأمنية والإلكترونية التي تهدف للإضرار بالمؤسسات والاقتصاد، رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2024 أكثر من 31.3 مليون دينار كموازنة تقديرية للمركز الوطني للأمن السيبراني.
وبحسب مشروع قانون الموانة العامة للعام المالي 2024، فموازنة المركز الوطني للأمن السيبراني في العام 2024 ستتوزع على النحو الآتي: 6.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و25 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وسترتفع قيمة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني بمقدار 19.5 مليون دينار وبنسبة 165 %، وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة، وذلك لدى المقارنة بقيمة موازنتها للعام الحالي والمعاد تقديرها بقرابة 11.8 مليون دينار.
وذكر مشروع قانون الموازنة العامة، أن موازنة المركز الوطني للأمن على السيبراني ستوجه للتعامل مع محاور وبرامج تشمل: برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج وطني لبناء القدرات والتوعية والتثقيف في مجال الأمن السيبراني، برنامج الإدارة الفعالة للمعلومات الاستخباراتية، برنامج بناء القدرات الإدارية والفنية العملياتية للمركز، برنامج التحري والاستجابة للحوادث والتهديدات السيبرانية، برنامج توفير متطلبات الصمود للمؤسسات الوطنية، برنامج بناء علاقات تشاركية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتأتي زيادة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام المقبل مع تزايد حجم الهجمات السيبرانية في العالم والأردن مع الانتشار الكبير لاستخدام الانترنت والتحول الرقمي الذي يحصل في مختلف القطاعات؛ حيث بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة لعدد من المؤسسات الحيوية.
وأنشأ المركز الوطني للأمن السيبراني، بموجب قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري معني ببناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الفضاء السيبراني للأردن من تهديديات الفضاء السيبراني، ولبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وخصوصا مع الأهمية الكبيرة لحماية الأمن السيبراني في عالم رقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية، وفقا لأرقام عالمية محايدة.
وعلى صعيد متصل، رصد مشروع قانون الموازنة أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، ومنها زيادة تعقيدات الهجمات السيبرانية التي أصبحت تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات والبرمجيات المتطورة، وضعف الوعي والتثقيف في مجال الأمن السيبراني لدى معظم فئات المجتمع بمختلف أعمارهم.
ووفقا لمشروع القانون، يواجه المركز تحديات تتمثل أيضا في عدم وجود وحدات تنظيمية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات الحكومية والخاصة، علاوة على النقص في الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

MENAFN01122023000072011014ID1107523333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث