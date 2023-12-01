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%23 زيادة نفقات وزارة الطاقة في 2024

12/1/2023 2:29:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قدر مشروع موازنة العام المقبل إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنحو 32.3 مليون دينار مقارنة بنحو 26.3 مليون معاد تقديرها للعام الحالي وبزيادة نسبتها 23 %.
وتوزعت هذه النفقات المقدرة بين نفقات جارية بنحو 6.5 مليون دينار مقارنة مع 6.2 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي بفارق 274 ألف دينار بزيادة 4.8 %.
أما النفقات الرأسمالية تم تقديرها بنحو 25.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 20.1 مليون معاد تقديرها عن العام الماضي بفارق يقارب 5.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها نحو 27.8 %.
وبين مشروع الموازنة أن أبرز الفروقات في النفقات الجارية جاء نتيجة ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بقيمة 219 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب بالإضافة الى كلف الشواغر والاحداثات الجديدة التي سيتم التعيين وفقها في عام 2024، إضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة 55 ألف دينار.
وتركزت هذه الزيادة في بنود صيانة السيارات والآلات ولوازمها وإصلاحات الابنية ولوازمها وعقود خدمات وأمن وحراسة.
اما ارتفاع مخصصات المشاريع الراسمالية بقيمة 5.690 مليون دينار جاء نتيجة لارتفاع مخصصات مشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي وعدد من المشاريع الأخرى.
وتضمنت قائمة المشاريع الرأسمالية في مشروع قانون الوزارة تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة /استملاكات بقيمة مقدرة بنحو 200 ألف دينار وبنفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الحالي، وتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بنحو 8.5 مليون دينار مقارنة مع مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
ومن بين هذه المشاريع أيضا التنقيب عن الثروات المعدنية بنحو مليون دينار مقارنة مع 1.25 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، والتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية بنحو 1.5 مليون دينار مقارنة وبنفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الحالي.
وتضمنت المشاريع الرأسمالية أيضا الخلايا الشمسية للمنازل بقيمة 1.5 مليون دينار والسخانات الشمسية بقيمة مليون دينار وخلايا شمسية للمساجد.
وارتفعت مخصصات ايصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية من خلال فلس الريف إلى مبلغ مقدر بنحو 500 ألف دينار مقارنة مع 100 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الماضي ومشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة مع الشبكة بقيمة 2.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.62 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتواصل الوزارة العمل على تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي بقيمة 200 ألف دينار، واستكمال العمل على تطوير حقل السرحان بقيمة مقدرة بمليون دينار من 3 ملايين دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، إضافة لعدد من المشاريع الأخرى.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز وارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء والذي يشكل الفاقد غير الفني نسبة كبيرة منها، وارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي وارتباطه بأسعار النفط العالمية.

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