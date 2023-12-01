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التخطيط السليم يساهم بعودة الجزيرة والصريح لـالمحترفين

12/1/2023 2:28:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – الإنجاز والنجاح لا يأتيان من فراغ، فهما يحتاجان دائما إلى التخطيط السليم، والتعب والجهد، وهذا ما فعلته إدارتا الجزيرة والصريح، بعد أيام من هبوط فريقهما لدوري أندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث بدأ العمل بوقت مبكر بحثا عن عودة سريعة لدوري المحترفين، ليتحقق الهدف المرسوم أول من أمس، بتأهلهما لدوري الكبار، وسط فرحة كبيرة بهذا الإنجاز من محبي وجماهير الناديين.
وساهمت عوامل متنوعة أخرى في صعود الفريقين، ومنها، الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين ودعم الجماهير، فشكلت إضافة إلى جهد الإدارة إنجازا للمهمة عن جدارة واستحقاق.
وجاء الإنجاز للفريقين ليؤكد قدراتهما العالية وإمكانياتهما الفنية التي يمتلكانها، وتأكدت بوضوح من خلال النتائج التي تحققت هذا الموسم، حيث إن الجزيرة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مباراة، وهو حقق الفوز في 10 مباريات متتالية، وبقيت له مباراة مؤجلة مع فريق العالية، فيما خسر الصريح 5 نقاط بالتعادل مع فريق اتحاد الرمثا والخسارة أمام فريق صما.
ويسجل لإدارة الجزيرة برئاسة نجم الكرة الأردنية السابق نبيل التلي، التعاقد مع المدرب الوطني وليد فطافطة ومنحه الصلاحيات الكاملة لاختيار الجهاز الفني المعاون واللاعبين الذين يخدمون أهداف وتطلعات الفريق، ونجح فطافطة في إنجاز المهمة بالعلامة الكاملة حتى الآن، وسط أداء فني متطور وتسخير إمكانيات اللاعبين لمنظومة الفريق، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين للمشاركة خلال المباريات.
وعلى الجانب الآخر، عملت إدارة الصريح برئاسة " خبير العمل الإداري" عمر العجلوني، على تجديد الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني، والذي يعرف إمكانيات وقدرات لاعبي فريقه، فقادهم بكل ثقة وحصد النتائج الجيدة، التي وضعت الفريق مجددا في دوري المحترفين.
وهناك العديد من اللاعبين والنجوم الذين تألقوا وبرزوا مع الفريقين خلال دوري "المظاليم" لهذا الموسم، وساهموا بقوة في العديد من الانتصارات القوية والنتائج والمستويات المتميزة التي قدمها الفريقين، حيث برز من الجزيرة كل من اللاعبين: بكر كلبونة، حمد البلاونة، محمود موافي، عبدالله العموري ، مؤيد رومي، طارق القماز معتصم الجعبري، أسامة سريوه، علاء الورق، سيف الديات والحارس المتألق قيس عباسي، محمد الحياري، عبيدة الزعبي، هاشم مبيضين، إبراهيم نوفل، ليث حبول، وسام دعايس، زيد الزواهرة، أنس العساسلة، محمد عذاربة.
واعتمد الصريح في خياراته الفنية على مجموعة متناسقة قادت الفريق إلى العودة لدوري المحترفين، وضمت كلا من اللاعبين: خلدون الخزام، الحارس قصي المرابحة، عمر الشطناوي، إبراهيم الخوالدة، يزن عبد العال، أشرف المساعيد، هذال السرحان، طارق تيم، معاذ العجلوني، يوسف دراغمة، ونور السعدين.
وقال مدرب الفريق وليد فطافطة لـ"الغد": "وعدنا فأوفينا بالوعد، فكانت العودة لدوري المحترفين، وهذا بفضل إدارة النادي الحكيمة، وجهود الجهاز الفني المساعد، والجهاز الإداري، والجماهير الأصيلة الوفية، الجزيرة ناد كبير يستحق كل خير، والمهم أن العودة كانت سريعة".
وتابع: "لي الشرف أن مثلت "الشياطين الحمر" لاعبا، واليوم مديرا فنيا، المسيرة لم تكن سهلة لكن عطاء اللاعبين وجهدهم وتطبيق تعليمات الجهاز الفني، ساهم في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن، وطموحنا إحراز اللقب وحصد جميع النقاط".
وساهم فطافطة من قبل في صعود فريق المنشية لدوري المحترفين، كما ساهم في تأهل فريق دورة الخليل لدوري المحترفين الفلسطيني.
من جانبه، قال المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني: "العودة السريعة لدوري المحترفين جاءت بفضل تكاتف إدارة النادي برئاسة عمر العجلوني مع منظومة الفريق كاملة جهازا فنيا وإداريا ولاعبين، إضافة إلى الوقفة الجماهيرية الصادقة خلف الفريق في كل الملاعب".
وأضاف: "نعيش أجواء العائلة الواحدة، واحتفظنا بغالبية الفريق الذي شاركنا في منافسات المحترفين في الموسم الماضي، وتجمعنا علاقة ود على على جميع الأصعدة، وكلمة السر صراحة رئيس النادي عمر العجلوني، الذي لم يدخر جهدا في توفير أشكال الدعم المعنوي والمالي لأفراد الفريق".

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