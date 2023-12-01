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ترشيح بشناق لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية

12/1/2023 2:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختيرت لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، عليا بشناق، ضمن قائمة المترشحين لعضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية العام المقبل والتي تتزامن مع إقامة دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

ووافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على قائمة تضم 32 لاعبا ولاعبة حيث سيتم انتخاب أربعة مرشحين من أربع رياضات مختلفة في عضوية لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وسيحق لجميع الرياضيين المتنافسين في أولمبياد باريس 2024 التصويت لاختيار أحد المرشحين وذلك في القرية الأولمبية التابعة لأولمبياد باريس.

يذكر أن عليا بشناق سبق أن شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020 ) في منافسات ألعاب القوى وضمن تخصص 400 متر، وتعتبر "بشناق" أول لاعبة أردنية تتمكن من التأهل إلى بطولة العالم للناشئين والناشئات عام 2017.

وتميزت "بشناق" بسباقات المسافات القصيرة منذ انضمامها للمرة الأولى للمنتخب الوطني منذ عام 2015 وحققت العديد من الإنجازات أبرزها ذهبيتين سباقي سباقات 200 و400 م في البطولة العربية للناشئات عام 2017 وذهبية سباق 200 متر في البطولة العربية للشابات عام 2018

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