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الحسين يتخطى العقبة برباعية ويبلغ المربع الذهبي بكأس الأردن

12/1/2023 2:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- حقق فريق الحسين إربد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره شباب العقبة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الحسن الدولي.

وسجل أهداف الحسين كل من عبد الله العطار "هاتريك"، وهدف عكسي من لاعب شباب العقبة أحمد أبو حلاوة، فيما سجل هدف العقبة الوحيد المدافع ياسر الرواشدة.

وتأهل الحسين للمربع الذهبي للبطولة إلى جانب شباب الأردن الذي حقق الفوز على معان بفارق الركلات الترجيحية، في أول مباريات دور الثمانية.

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