الحسين يتخطى العقبة برباعية ويبلغ المربع الذهبي بكأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- حقق فريق الحسين إربد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره شباب العقبة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الحسن الدولي.
وسجل أهداف الحسين كل من عبد الله العطار "هاتريك"، وهدف عكسي من لاعب شباب العقبة أحمد أبو حلاوة، فيما سجل هدف العقبة الوحيد المدافع ياسر الرواشدة.
وتأهل الحسين للمربع الذهبي للبطولة إلى جانب شباب الأردن الذي حقق الفوز على معان بفارق الركلات الترجيحية، في أول مباريات دور الثمانية.
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